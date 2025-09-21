Практикум «ТопБЛОГ» объединил студентов и блогеров в Подмосковье

В мероприятии приняли участие более 260 человек, оно собрало активистов со всей страны, студентов Московской области и участников «Медиашколы Московской области». В течение трех дней молодые люди обменивались опытом, обсуждали тренды медиасферы и учились у лидеров индустрии.

Практикум был организован президентской платформой «Россия – страна возможностей» и министерством информации и молодежной политики Московской области. Первая часть программы была посвящена развитию профессионального сообщества и обмену идеями между амбассадорами проекта «ТопБЛОГ».

Вторая часть открыла двери для более 200 студентов Подмосковья и «Медиашколы», которые впервые присоединились к медиа-сообществу, познакомились с блогерами и получили практические знания о работе с медиа.

Руководитель проекта Ирина Круглова отметила: «Практикум показал, что сообщество проекта «ТопБЛОГ» развивается изнутри. На креативной сессии наши блогеры проявили себя как настоящие креаторы и предложили идеи для будущих сезонов: говорили о расширении аудитории, обновлении образовательной программы, новых форматах блог-туров и партнерствах».

Среди спикеров выступили творческий директор КБ «Глазами инженера» Варвара Любава, основатель театра «Комитет счастья» Денис Исмаков, а также представители Ai influence, Первого канала, АКАР и VK. Специально для подмосковных школьников прошла образовательная программа по искусственному интеллекту.

Финальный день стал площадкой для обмена опытом с лидерами индустрии, мастер-классов и общения с известными блогерами и экспертами. Участница проекта из Вологодской области Екатерина Мишкой поделилась: «Личный бренд работает, яркий образ запоминается, участие в федеральных проектах – твоя визитная карточка».