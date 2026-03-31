Сенатор Клишас оценил вероятность отмены «законов военного времени»

Сенатор Клишас допустил отмену «законов военного времени» после спецоперации

Tекст: Вера Басилая

По словам Клишаса, отмена части ограничений, введенных во время спецоперации на Украине, может произойти после ее завершения, передает РБК.

Клишас отметил, что нормы могут устаревать или казаться обществу несправедливыми, поэтому законодательство регулярно меняется.

«Поэтому, да, законодательство может меняться, оно постоянно меняется», – заключил он.

Клишас подчеркнул, что сроки отмены ограничений будут зависеть от каждой конкретной нормы. По его словам, некоторые положения могут быть признаны полезными и сохраниться на годы, а другие – исчезнуть из законодательства быстро.

С февраля 2022 года в России ввели ряд ограничений, включая уголовную ответственность за распространение фейков и дискредитацию вооруженных сил, а также призывы к санкциям против России. Позже меры ужесточили: за дискредитацию армии и призывы к санкциям стали лишать приобретенного гражданства и изымать имущество.

Для людей из реестра иноагентов установлен особый режим – запрет на членство в избиркомах, получение муниципальной финансовой помощи, работу в органах власти и госкорпорациях, проведение просветительской деятельности и размещение рекламы.

Были приняты законы, позволявшие осужденным и находящимся под следствием заключать контракт с вооруженными силами. В этом случае уголовное преследование приостанавливается, а освобождение от ответственности наступает после награждения или увольнения по ряду оснований.

Госдума приняла закон о возможности освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда.

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения участников СВО от уголовного наказания и приостановления уголовных дел в отношении мобилизованных и контрактников.