  Индонезия заявила о планах купить у России подлодки
    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее
    ФНС намерена взять под налоговый контроль банковские переводы между гражданами
    Минцифры выступило против административной ответственности за VPN
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке зарплатой
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    Израиль утвердил смертную казнь для террористов
    Иран назвал Зеленского единственной проблемой в отношениях с Украиной
    В ЕС удивились решению Украины прекратить инспекцию «Дружбы»
    Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Остров свободы сопротивляется на грани

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим.

    31 марта 2026, 09:09 • Новости дня

    Сенатор Клишас оценил вероятность отмены «законов военного времени»

    Tекст: Вера Басилая

    Отмена законов и ограничений, принятых во время спецоперации, возможна только при утрате ими актуальности, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

    По словам Клишаса, отмена части ограничений, введенных во время спецоперации на Украине, может произойти после ее завершения, передает РБК.

    Клишас отметил, что нормы могут устаревать или казаться обществу несправедливыми, поэтому законодательство регулярно меняется.

    «Поэтому, да, законодательство может меняться, оно постоянно меняется», – заключил он.

    Клишас подчеркнул, что сроки отмены ограничений будут зависеть от каждой конкретной нормы. По его словам, некоторые положения могут быть признаны полезными и сохраниться на годы, а другие – исчезнуть из законодательства быстро.

    С февраля 2022 года в России ввели ряд ограничений, включая уголовную ответственность за распространение фейков и дискредитацию вооруженных сил, а также призывы к санкциям против России. Позже меры ужесточили: за дискредитацию армии и призывы к санкциям стали лишать приобретенного гражданства и изымать имущество.

    Для людей из реестра иноагентов установлен особый режим – запрет на членство в избиркомах, получение муниципальной финансовой помощи, работу в органах власти и госкорпорациях, проведение просветительской деятельности и размещение рекламы.

    Были приняты законы, позволявшие осужденным и находящимся под следствием заключать контракт с вооруженными силами. В этом случае уголовное преследование приостанавливается, а освобождение от ответственности наступает после награждения или увольнения по ряду оснований.

    Госдума приняла закон о возможности освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения участников СВО от уголовного наказания и приостановления уголовных дел в отношении мобилизованных и контрактников.

    30 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ДНР было выявлено значительное количество тайников с химическим и бактериологическим оружием на освобожденных от ВСУ территориях, сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

    На освобожденных от ВСУ территориях ДНР спецслужбы республики обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием, сообщает ТАСС. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова на выставке трофейного вооружения, приуроченной к премьере сериала «Центурия».

    Клепанова заявила: «Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население».

    По её словам, подобные арсеналы находят регулярно, и их обнаружено уже довольно много.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим ведет скрытый проект по созданию запрещенного оружия при поддержке ряда иностранных государств.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что украинские военные систематически используют отравляющие вещества против армии России и мирных жителей.

    Ранее на константиновском направлении украинские формирования применили беспилотники с химическими зарядами против российских бойцов, но военные смогли защититься с помощью противогазов.

    30 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Новоосиново и запорожское Луговское
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Новоосиново в Харьковской области, а группировка «Восток» взяла под контроль Луговское в Запорожской области.

    Группировкой «Запад» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Благодатовки, Синичино, Боровой в Харьковской области, Красного Лимана, Старого Каравана и Щурово в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника составили до 190 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Луговское в Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Великомихайловки, Покровского, Добропасово, Богодаровки, Писанцев в Днепропетровской области, Долинки, Воскресенки, Зоревки, Воздвижевки, Марьяновки и Любицкого в Запорожской области.

    При этом противник потерял более 275 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны рядом с Миропольем, Новодмитровкой, Новой Сечью и Вольной Слободой в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Избицкого, Шевченково, Терновой и Покаляным.

    Потери ВСУ при этом составили до 265 военнослужащих, три бронемашины. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад, отдельного центра сил спецопераций ВСУ и бригады теробороны в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Никоноровки, Малой Пискуновки, Крестища и Краматорска в ДНР.

    Противник потерял до 155 военнослужащих, три бронемашины, шесть артиллерийских орудий и три станции РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Сергеевки, Доброполья, Марьевки, Светлого, Красноярского в ДНР, Межевой и Гавриловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, пять бронемашин и станция радиоэлектронной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Ковшаровку к югу от Купянска.

    За день до этого они освободили Брусовку в ДНР.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    31 марта 2026, 06:27 • Новости дня
    Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 38 дронов за ночь
    Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 38 дронов за ночь
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Над Ленинградской областью в ночные часы нейтрализовали 38 беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    «К 6.00 мск над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил губернатор в Max.

    В поселке Молодцово Кировского района из-за падения фрагментов дрона пострадало остекление в трех домах, это 30 квартир. Также оно повреждено в двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты.

    Пострадали три человека, включая двух детей. Угрозы их жизни нет. Пострадавшим оказывают помощь в больнице Шлиссельбурга.

    Ликвидированы пожары в районе гаражей и котельной.

    Атаку продолжают отражать в Кингисеппском и Выборгском районах.

    Ранее Дрозденко сообщал, что в ночь на вторник у порта Усть-Луга сбили 17 дронов.

    31 марта 2026, 02:45 • Новости дня
    ПВО сбила 17 беспилотников при атаке на порт Усть-Луга
    Tекст: Антон Антонов

    В ходе отражения атаки дронов уничтожены 17 БПЛА, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Идет отражение атаки в портовой зоне Усть-Луга», – сообщил Дрозденко в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее он сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Ленинградской областью.

    В конце марта Украина провела серию атак БПЛА на объекты в Ленинградской области. Дрозденко указывал, что регион «в последнее время испытывает серьезное давление» из-за «попыток атаковать портовые комплексы со стороны Украины беспилотными летательными аппаратами». Он заявил, что «порты продолжают работать, отгружать продукцию».

    30 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Два автобуса с телами погибших украинских военных были замечены у Чернигова

    Tекст: Ольга Иванова

    Два микроавтобуса с надписью «груз 200» заметили утром на въезде в Чернигов после удара по базе украинских БПЛА возле села Анисов.

    Два микроавтобуса с надписью «груз 200» были замечены на въезде в Чернигов после удара по базе подразделений беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости». По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, речь идет о транспорте с телами погибших украинских военных.

    Лебедев рассказал, что ночью 30 марта в районе села Анисов Черниговской области, где размещаются украинские подразделения БПЛА, был нанесен удар. Подпольщик добавил: «Прилетело к ним в бараки. Раненых вывозили и в Чернигов, и в соседнюю с местом прилета Куликовку… утром на въезде в Чернигов заметили два микроавтобуса с надписью «груз 200». Автобусы были хорошо загружены».

    По данным подполья, после атаки раненых также увозили в медицинские учреждения Чернигова и Куликовки. Общее количество погибших и пострадавших не уточняется. Власти Украины официально пока не комментировали произошедшее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бывший аэродром на севере Чернигова был поражен.

    30 марта 2026, 11:28 • Новости дня
    СК возобновил работы по извлечению тел у Лесной Дачи в ЛНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские следователи вновь начали извлекать тела погибших мирных жителей у поселка Лесная Дача в ЛНР, где ранее обнаружили массовое захоронение.

    Следственный комитет России возобновил работы по извлечению тел мирных жителей в районе массового захоронения у поселка Лесная Дача под Северодонецком в ЛНР, передает РИА «Новости».

    Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, мероприятия проходят в рамках уголовного дела по признакам применения запрещенных методов ведения войны и геноцида.

    Петренко уточнила, что работы были возобновлены с наступлением весеннего сезона: «Только в первый день офицеры ведомства извлекли 12 тел. Для идентификации их личности и установления причин смерти назначены судебные экспертизы, в том числе и медико-криминалистические», – сказала она.

    По данным следователей, ранее в этом месте были найдены более 260 тел мирных граждан. У многих погибших были зафиксированы пулевые и осколочные ранения, минно-взрывные травмы, а также частичное отсутствие конечностей.

    Представитель СК добавила, что после входа российских военных в Северодонецк в 2022 году украинские националисты, отступая, расстреливали тех, кто стремился стать гражданином России или получал гуманитарную помощь. Некоторые жители города прятались в подвалах, которые зачастую становились их последним убежищем.

    Следователи считают, что в братской могиле у поселка Лесная Дача могут находиться еще около 300 тел. Тела туда приносили местные жители, пытаясь предать земле погибших в относительно безопасном месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Попасной Луганской народной республики обнаружили многочисленные стихийные захоронения, где могут находиться останки более 100 мирных жителей.

    В Красноармейске, Димитрове и окрестностях российские военнослужащие нашли более 200 стихийных захоронений погибших при атаках ВСУ мирных жителей.

    30 марта 2026, 19:22 • Новости дня
    Финские СМИ из-за ошибки ИИ назвали украинские дроны российскими
    Tекст: Валерия Городецкая

    Финские издания Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat по ошибке назвали дроны, упавшие на территории страны, российскими, хотя на самом деле речь шла об украинских беспилотниках.

    Официальное заявление редакций объясняет произошедшее «непрофессиональным использованием искусственного интеллекта», передает «Фонтанка». Пресс-релиз министерства обороны был автоматически отфильтрован ИИ как связанный с Россией, хотя в тексте Россия не упоминалась.

    Главный редактор Helsingin Sanomat уточнила, что из-за спешки в новостной ситуации релиз не был перепроверен журналистом, как того требуют внутренние инструкции. «Ошибка была исправлена немедленно», – подчеркнула она. Совпадение инструментов автоматизации в двух редакциях сыграло решающую роль в возникновении ошибки.

    Редакция Ilta-Sanomat также подтвердила – любой материал, подготовленный с помощью ИИ, должен проверяться по первоисточникам, однако в данном случае это требование не было выполнено.

    Главные редакторы обоих изданий подчеркнули, что берут на себя полную ответственность за этичное и корректное использование технологий искусственного интеллекта. Они принесли извинения читателям за распространение некорректной информации.

    Напомним, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотником, запущенным с территории Украины.

    30 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    ВС России поразили аэродромы, склады и тренировочные базы на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    За последние сутки ВС России атаковали ключевые военные объекты ВСУ, включая аэродромы, склады и тренировочные базы в нескольких областях Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Вооруженные силы России нанесли удары по стратегическим объектам на Украине, сообщил Лебедев в Telegram-канале.

    По его данным, был поражен бывший аэродром на севере Чернигова, который сейчас используется для запуска беспилотников в северном направлении. Как отмечают местные жители, на аэродроме регулярно находятся истребители западного производства, которые совершают пуски ракет по территории Брянской области. В результате удара произошла детонация с выбросом дыма и искр.

    В Киевской области сообщается о взрывах в Вышгородском и Бучанском районах, а также в пригороде Макарова. В Гостомеле поразили объект бывшей военной части, где складируются ракеты и размещены позиции ПВО. Есть сообщения об уничтожении одной системы, возможно, Patriot.

    В пригороде Чернигова прилет пришелся по территории бывшего лагеря геодезистов, где сейчас базируются операторы дронов и хранится техника БПЛА. По словам очевидцев, раненых вывозили в Чернигов и Куликовку, а утром заметили два микроавтобуса с надписью «груз-200», что может указывать на потери среди личного состава.

    В других регионах Украины – Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях – зафиксированы серии взрывов и прилетов по военной инфраструктуре, складам боеприпасов и тренировочным базам ВСУ. В Одесской области удары были нанесены по терминалу компании «Трансбункер-Юг» в порту Южный, а также по инфраструктуре порта Беляры и бывшей авиабазе Рауховка, где размещены вертолеты и учебный центр операторов БПЛА.

    Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и вторичных детонациях, в некоторых районах наблюдались перебои с подачей электроэнергии и усиленные меры безопасности. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что украинская система ПВО была уничтожена ударом в районе аэродрома Гостомеля Киевской области.

    31 марта 2026, 06:07 • Новости дня
    Считавшийся пропавшим морпех шесть дней вел разведку в тылу ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский морпех с позывным «Алтай» шесть дней в одиночку вел разведку у позиций украинских военных на добропольском направлении, все это время бойца считали пропавшим без вести, сообщил сам военнослужащий.

    Боец 61-й гвардейской бригады действует в интересах группировки войск «Центр», он шесть дней находился у позиций ВСУ на добропольском направлении в ДНР и продолжал разведку, хотя сослуживцы уже считали его пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

    При выдвижении на задачу попал под удар вражеского беспилотника. «Меня ранило осколком в ногу, техника загорелась, и командование решило, что я погиб», – сообщил «Алтай».

    Он отметил, что смог выжить и скрытно покинуть место удара, воспользовавшись дымом. По его словам, после выхода на связь он понял, что нужно продолжать выполнение боевой задачи и решил двигаться вглубь, несмотря на опасность. Морпех подчеркнул, что опасно было и впереди, и на пути обратно, но он сделал выбор идти дальше.

    В последующие дни «Алтай» действовал в одиночку. Он осторожно передвигался короткими перебежками, искал укрытия, избегал боестолкновений и фиксировал позиции противника. За это время военнослужащий выявил несколько точек размещения ВСУ, а когда к району вышли российские подразделения, передал им координаты. Морпех добавил, что изначально заходил на задачу как штурмовик, но фактически выполнил функции разведчика.

    В 2025 году на Запорожском направлении военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали бойца, пережившего атаку двух FPV-дронов и пять суток обстрелов.

    Российские военные два месяца в тылу на покровском направлении находились без маскировки своего присутствия и ежедневно передавали командованию разведданные о передвижениях ВСУ.

    31 марта 2026, 00:40 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Ленинградской областью
    Tекст: Антон Антонов

    Четыре беспилотника были сбиты над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Боевая работа продолжается», – сообщил Дрозденко в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всей территории Ленинградской области введен режим опасности БПЛА. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково.

    30 марта 2026, 10:22 • Новости дня
    Пушилин сообщил о заходе штурмовиков России на окраину Белицкого в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовые подразделения зашли на окраины Белицкого и улучшили позиции в центре Константиновки и у Нового Донбасса, что открывает путь на Доброполье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что российские штурмовые подразделения вошли на окраину населенного пункта Белицкое в ДНР, передают «Вести».

    По словам главы ДНР, в этом районе зафиксировано значительное улучшение позиций российских войск.

    По информации Пушилина, российские военные также продвинулись в центральной части Константиновки. Он отметил, что основные боевые действия сейчас разворачиваются именно в этом районе, где удалось укрепить позиции. Похожая тактическая ситуация наблюдается на восточном направлении города и возле железнодорожного вокзала.

    Кроме того, российские войска улучшили позиции у населенного пункта Новый Донбасс. Пушилин подчеркнул, что противник оказывает здесь серьезное сопротивление, поскольку после освобождения Нового Донбасса открывается практически прямой путь для дальнейшего продвижения к Доброполью.

    Ранее Пушилин сообщил, что штурмовые группы России приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который является важным оборонительным пунктом ВСУ на подступах к Славянску.

    Глава ДНР заявил, что Вооруженные силы России улучшили свои позиции и продвинулись в районе Нового Донбасса рядом с Добропольем в Донецкой народной республике.

    30 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    ВС России поразили авиатехнику на военных аэродромах ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах Украины.

    Кроме того, удары наносились объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 312 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 129 405 беспилотников, 652 ЗРК, 28 579 танков и других бронемашин, 1694 боевые машины РСЗО, 34 169 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 176 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в минувшие выходные Черноморский флот уничтожил БЭК и подводный аппарат ВСУ.

    ВС России за неделю нанесли шесть ударов по военным объектам на Украине, в частности в минувший четверг ВС России поразили цех производства дистанционно управляемых катеров ВСУ.

    30 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    В Краснодаре от падения БПЛА пострадали девять квартир

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночного падения беспилотника в Краснодаре зафиксированы повреждения в девяти квартирах двух соседних домов, преимущественно выбиты стекла, сообщил глава города Евгений Наумов.

    Наумов сообщил в Max, что девять квартир в двух соседних домах оказались повреждены после падения беспилотника в Краснодаре. Глава города сообщил, что комиссия совместно с представителями округа и управляющих компаний фиксирует повреждения и оценивает ущерб.

    «В основном, выбиты стекла. В самой пострадавшей – частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления», – написал Наумов.

    Он отметил, что еще ночью сотрудники службы спасения убрали осколки, а разбитые окна затянули пленкой. В настоящее время продолжается демонтаж опасных конструкций.

    В Прикубанском округе Краснодара в результате ночной атаки были повреждены несколько квартир. В результате атаки пострадали один взрослый и двое детей.

    В оперштабе заявили, что многоквартирном доме выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах, повреждения получил один из балконов.

    30 марта 2026, 11:44 • Новости дня
    Обесточивание Энергодара затронуло вспомогательные здания Запорожской АЭС
    Tекст: Ольга Иванова

    Вспомогательные здания Запорожской АЭС в Энергодаре оказались обесточены после артобстрела со стороны ВСУ, но сама станция продолжает работать безопасно, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

    Вспомогательные здания Запорожской АЭС, расположенные в Энергодаре, оказались без электроснабжения после артобстрела со стороны ВСУ, сообщает РИА «Новости».

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что отключение электричества не повлияло на основные системы безопасности самой станции.

    Яшина сообщила, что речь идёт только о вспомогательных сооружениях, находящихся в черте города. Все параметры работы оборудования и основные системы безопасности находятся под полным контролем, а на самой станции действует строгий режим соблюдения норм безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, город Энергодар остался без электроснабжения после артиллерийского удара.

    30 марта 2026, 12:31 • Новости дня
    ВСУ нарастили обстрелы и атаки дронами по Энергодару и ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Артиллерийские удары и налеты БПЛА по Энергодару и территории у Запорожской АЭС участились, но сама промышленная площадка станции пока не пострадала, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    Яшина заявила, что интенсивность обстрелов города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и прилегающих к станции районов заметно возросла, передает РИА «Новости».

    По словам Яшиной, попаданий по промышленной площадке самой Запорожской АЭС пока не зафиксировано. При этом она подчеркнула, что город вынужден постоянно устранять последствия ударов, а все профильные службы сосредоточены на ликвидации ущерба после обстрелов и атак беспилотников.

    МАГАТЭ заявило, что Запорожская АЭС была отключена от линии электропередачи «Днепровская».

    Вспомогательные здания станции в Энергодаре оказались обесточены после артобстрела со стороны ВСУ, но сама станция продолжает работать безопасно.

    Город Энергодар остался без электроснабжения после артиллерийского удара.

    Глава МИД Финляндии пожаловалась на испорченный выходной из-за Украины
    Польша опровергла использование воздушного пространства против России
    Власти Чехии собрались усилить охрану российских учреждений
    Танкеры США с дизелем для Европы резко сменили курс в Атлантике
    Число пострадавших при стрельбе в Дагестане выросло до трех человек
    В Тюмени мать и дочь арестовали за поджог военкомата
    В школах собрались ввести обязательный второй иностранный язык

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев тем, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Кризис железной дороги разрушил миф о «немецкой точности»

    Немецкие дороги Германии десятилетиями считались образцом пунктуальности. Теперь же выясняется, что почти каждый второй поезд в стране опаздывает, а министр транспорта называет происходящее ни много ни мало как «угрозой для демократии». Как и почему в ФРГ случился транспортный кризис такого масштаба? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации