Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.24 комментария
Путин уточнил механизм освобождения участников СВО от уголовной ответственности
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет механизм освобождения участников специальной военной операции от уголовного наказания.
Закон позволяет приостанавливать уголовные дела в отношении мобилизованных или заключивших контракт с ВС России лиц на основании награждения такого лица госнаградой или его увольнения с военной службы по здоровью, возрасту или в связи с окончанием спецоперации, периода мобилизации или отменой военного положения, передает ТАСС.
Положения не распространяются на обвиняемых в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, некоторые преступления против общественной безопасности и против конституционного строя и безопасности государства. Они затронут только лиц, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести.
Если в период прохождения службы освобожденный от наказания совершит новое преступление, суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенного приговора.