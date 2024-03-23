Путин уточнил механизм освобождения участников СВО от уголовной ответственности

Tекст: Валерия Городецкая

Закон позволяет приостанавливать уголовные дела в отношении мобилизованных или заключивших контракт с ВС России лиц на основании награждения такого лица госнаградой или его увольнения с военной службы по здоровью, возрасту или в связи с окончанием спецоперации, периода мобилизации или отменой военного положения, передает ТАСС.

Положения не распространяются на обвиняемых в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, некоторые преступления против общественной безопасности и против конституционного строя и безопасности государства. Они затронут только лиц, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

Если в период прохождения службы освобожденный от наказания совершит новое преступление, суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенного приговора.