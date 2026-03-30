Politico оценила возможность изгнания Венгрии из ЕС

Tекст: Алексей Дегтярёв

Выборы в Венгрии назначены на 12 апреля, и хотя партия Орбана «Венгерский гражданский союз» (ФИДЕС) отстает от партии «Тиса» Петера Магяра на девять пунктов, в Евросоюзе готовятся к сценарию его победы, пишет Politico.

Поводом для особого раздражения стало блокирование Будапештом кредита для Украины, одобренного ранее, а также сообщения о контактах венгерского руководства с Москвой во время спецоперации на Украине.

Собеседники издания отмечают, что в случае победы Орбана «перчатки будут сняты», и в ЕС начнется более жесткий разговор о том, как сдерживать Будапешт.

Обсуждаются пять направлений: расширение практики квалифицированного большинства на сферы внешней политики и долгосрочного бюджета, переход к формату «Европы разных скоростей», усиление финансового давления, лишение Венгрии права голоса и даже юридические варианты фактического «выхода» страны из союза.

Сторонники расширения голосования квалифицированным большинством считают, что это позволит быстрее реагировать на кризисы и снизит риск блокирования решений одним лидером.

Противники предупреждают, что отказ от принципа единогласия по чувствительным вопросам затрагивает основы национального суверенитета. Форматы «коалиции желающих» и расширенного сотрудничества уже частично применяются, но дипломаты подчеркивают, что они не могут полноценно заменить площадку всех 27 стран.

Усиление финансового давления предполагает более жесткое применение механизма условности, когда доступ к средствам ЕС напрямую увязывается с соблюдением норм верховенства права. Новый проект многолетнего бюджета ЕС включает дополнительные инструменты заморозки выплат, однако решения Брюсселя уже оспариваются в суде. Венгрия в свою очередь предупреждает, что в ответ готова блокировать весь бюджет.

Еще один вариант – активизация процедуры по статье 7, которая позволяет при согласии остальных 26 членов лишить страну права голоса, но здесь уже сейчас виден блок со стороны Словакии.

Идея фактического изгнания Венгрии из ЕС остается скорее теоретической, указывает издание. В договорах подобной опции нет, а часть дипломатов напоминает, что в этом случае Будапешт может окончательно уйти в орбиту России.

Напомним, Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал выделение Украине кредита на 90 млрд евро, рассчитанного на 2026–2027 годы.

