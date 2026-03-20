Мелони заявила о способе снятия вето Венгрии на кредит для Киева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявила Мелони по итогам саммита ЕС, проблема с блокированием Венгрией кредита для Украины в размере 90 млрд евро может быть решена, передает ТАСС.

По ее словам, ситуация разрешима, если проявить гибкость с обеих сторон: «Достаточно открыть «Дружбу», и с другой стороны автоматически разблокируют 90 млрд», – сказала Мелони.

Венгрия и Словакия во время саммита отказались снять вето на запуск процедуры привлечения еврозайма в 90 млрд евро для военного финансирования Киева в 2026–2027 годах. Премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо потребовали возобновления транзита российской нефти в их страны по нефтепроводу «Дружба», который был приостановлен 27 января.

Киев и Брюссель пообещали возобновить транзит нефти через 1-1,5 месяца, однако эти обещания не удовлетворили Венгрию и Словакию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала согласовать выделение Киеву 90 млрд евро любым способом. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о блокировке этого решения до возобновления прокачки нефти. В Будапеште также отказались поддерживать двадцатый пакет санкций против России до запуска нефтепровода «Дружба».