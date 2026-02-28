Турция опровергла поддержку атак на Иран и участие в конфликте

Tекст: Тимур Шайдуллин

Турция не поддерживала атаки на Иран и не позволяла использовать свою территорию для подобных операций. Такое заявление распространило Управление по коммуникациям администрации президента Турции Тайипа Эрдогана, опровергнув сообщения, которые ранее появились в ряде социальных сетей, пишет ТАСС.

«Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о том, что Турция оказала поддержку в недавних нападениях на Иран, совершенно безосновательны и представляют собой дезинформацию, направленную на введение общественности в заблуждение», – отмечается в официальном заявлении Центра по борьбе с дезинформацией.

В управлении подчеркнули, что республика не позволит использовать свои воздушные, наземные или морские элементы, включая воздушное пространство, для операций и в интересах сторон любых конфликтов или войн, участником которых Турция не является.

В администрации Эрдогана особо подчеркнули, что суверенные права Турции на воздушное пространство, землю и море являются полными и неоспоримыми. Любая деятельность, связанная с использованием суверенных территорий страны, проводится исключительно на основании решений органов национальной безопасности Турции.

Ранее при атаке США и Израиля на юге Ирана ракета поразила начальную школу для девочек, в результате чего погибли не менее 60 детей и около 80 были ранены.

В свою очередь, Иран заявил о 200 жертвах среди американских военных после ответных ударов по базам США.

