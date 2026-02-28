Овечкин продлил безголевую серию до семи матчей в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вашингтон» одержал победу над «Вегасом» со счетом 3:2 в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ, передает ТАСС. Главными героями матча стали Пьер-Люк Дюбуа, оформивший дубль, и Джейкоб Чикран, забросивший еще одну шайбу в ворота гостей.

У «Вегаса» отличились Брэйден Боуман и Томаш Гертл, а российский нападающий Павел Дорофеев отметился результативной передачей. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вновь остался без голов – его безголевую серию составляет уже семь матчей, а очков ему не удается набрать второй матч подряд после паузы на олимпийский турнир.

После этой игры «Вегас» по-прежнему лидирует в Тихоокеанском дивизионе, имея 70 очков после 59 матчей. «Вашингтон» занимает четвертое место в Столичном дивизионе, набрав 69 очков в 61 встрече. Следующую игру «Вегас» проведет в гостях против «Питтсбурга» 1 марта, а «Вашингтон» отправится на выезд в Монреаль, где сыграет в ночь на 1 марта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин возглавил список лучших брендов среди российских спортсменов. Овечкин был признан первой звездой дня после того, как забил 900-й гол. Он стал первым хоккеистом, который достиг отметки 900 голов в регулярном чемпионате NHL.