Актер Глеб Калюжный вернулся в казарму после премьеры «Малыша»
Артист Глеб Калюжный прибыл обратно на службу после однодневного увольнения ради презентации новой военной картины в столичном кинотеатре «Октябрь».
Директор артиста Григорий Сухов подтвердил возвращение исполнителя главной роли в расположение войск, передает ТАСС
Ради участия в первом показе ленты командование отпустило рядового из части на один день.
«[Он отправился в воинскую часть] после премьеры», – ответил представитель актера на вопрос о времени отъезда.
Военная драма повествует об аполитичном рэпере из Донецка, который становится добровольцем в Мариуполе ради спасения матери, роль которой исполнила Полина Агуреева. Сразу после завершения съемок Калюжный отправился проходить срочную службу.
В широкий прокат лента, созданная при поддержке Первого канала и Фонда кино, вышла 26 февраля 2026 года. Съемки масштабного проекта проходили непосредственно в Донецке, Мариуполе и Крыму.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военная драма «Малыш» о событиях спецоперации вышла в широкий прокат.
Исполнитель главной роли Глеб Калюжный в мае 2025 года прибыл к призывному пункту с бритой головой. Агент артиста объяснил желание актера пойти в армию влиянием съемок в Донбассе.