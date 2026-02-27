Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Захарова усомнилась в осведомленности посольства Франции о планах по ядерному оружию
Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между нынешними заверениями Парижа об отсутствии ядерных амбиций на Украине и прошлым отрицанием существования западных биологических лабораторий.
Захарова прокомментировала попытки французских дипломатов откреститься от намерений предоставить Киеву средства массового поражения, передает РИА «Новости».
«Когда мы говорили о биологических экспериментах, которые проходят на пространстве СНГ под эгидой натовских кураторов, точно так же мы слышали заявления о том, что «вы все врете», – указала она.
Спикер внешнеполитического ведомства выразила сомнение в том, что сотрудники дипмиссии вообще могут владеть информацией о подобных стратегических решениях. По ее мнению, руководство республики вряд ли стало бы посвящать послов в столь чувствительные вопросы.
До этого дипломат обвинила Лондон и Париж в практическом манипулировании ядерной проблематикой. Посольство Франции назвало ложью сообщения о возможной передаче Киеву такого вооружения. В Кремле заявили, что не удивились отрицанием этих данных западными странами.