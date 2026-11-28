Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Русский национальный балет «Кострома» выступил в Эфиопии
Русский национальный балет «Кострома» представил шоу в Эфиопии
Русский национальный балет «Кострома» представил хореографический спектакль «Национальное шоу России» в столице Эфиопии Аддис-Абебе в рамках международного проекта «Танцевальная увертюра мира», сообщила автор проекта Елена Царенко.
«Спектакль представляет собой самое масштабное историческое шоу России. «Национальное Шоу России“ в исполнении Русского национального балета «Кострома“ пройдет с участием мастеров искусств Эфиопии», – цитирует Царенко ТАСС.
По словам автора проекта, гастролям предшествовала серьезная подготовка из-за сложной логистики и длительного отсутствия крупных российских творческих коллективов в стране. В организации гастролей участвовали Президентский фонд культурных инициатив, МИД России, Россотрудничество, а также эфиопские партнеры.
Царенко добавила, что Эфиопия стала второй африканской страной после Египта в рамках проекта в странах БРИКС. Следующим этапом запланированы гастроли в ЮАР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский лидер провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.
Также Россия не смогла договориться об аренде воздушных судов у эфиопской авиакомпании из-за международных ограничений.
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