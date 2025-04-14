Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Максим Рыженков, глава министерства иностранных дел Белоруссии, в ходе встречи с министром культуры и спорта Эфиопии Шевит Шанкой пригласил эфиопских артистов выступить на «Славянском базаре в Витебске». Тридцать четвертый Международный фестиваль искусств пройдет в Белоруссии с 10 по 13 июля.



В ходе переговоров стороны договорились об обмене опытом в музейном деле и развитии гуманитарного сотрудничества. Также достигнута договоренность о проведении в Эфиопии Дней культуры, образования и спорта Белоруссии.

Министр культуры и спорта Эфиопии Шевит Шанка выразила готовность к развитию культурного диалога между двумя странами, подчеркнули в пресс-службе белорусского МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвийское внешнеполитическое ведомство по поводу поездки представителей рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV в Витебск на фестиваль «Славянский базар» требовало разъяснений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» заявил, что Украина была потеряна для славянского мира задолго до специальной военной операции РФ.

Многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС, включая Эфиопию, как сообщил посол по особым поручениям МИД Олег Озеров.

