Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.0 комментариев
Белоруссия пригласила артистов из Эфиопии на «Славянский базар» в Витебске
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков пригласил эфиопских артистов выступить на XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который пройдет 10-13 июля.
Как передает ТАСС, Максим Рыженков, глава министерства иностранных дел Белоруссии, в ходе встречи с министром культуры и спорта Эфиопии Шевит Шанкой пригласил эфиопских артистов выступить на «Славянском базаре в Витебске». Тридцать четвертый Международный фестиваль искусств пройдет в Белоруссии с 10 по 13 июля.
В ходе переговоров стороны договорились об обмене опытом в музейном деле и развитии гуманитарного сотрудничества. Также достигнута договоренность о проведении в Эфиопии Дней культуры, образования и спорта Белоруссии.
Министр культуры и спорта Эфиопии Шевит Шанка выразила готовность к развитию культурного диалога между двумя странами, подчеркнули в пресс-службе белорусского МИД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвийское внешнеполитическое ведомство по поводу поездки представителей рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV в Витебск на фестиваль «Славянский базар» требовало разъяснений.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» заявил, что Украина была потеряна для славянского мира задолго до специальной военной операции РФ.
Многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС, включая Эфиопию, как сообщил посол по особым поручениям МИД Олег Озеров.