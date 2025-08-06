Эфиопия отказала России в самолетах

Эфиопия отказалась сдавать России в аренду самолеты

Tекст: Денис Тельманов

Эфиопия отклонила запрос России на аренду гражданских самолетов у национального авиаперевозчика Ethiopian Airlines, передает Capital. Отказ подтвердило и Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA), пояснив, что не располагает полномочиями распоряжаться политикой национального перевозчика по лизингу.

Как отмечает издание, дискуссии между российской делегацией и ECAA действительно состоялись 29 июля в Аддис-Абебе, однако соглашения достигнуто не было. Руководство Ethiopian Airlines заявило, что не вело предметных переговоров с Россией и не собирается нарушать международные и американские законы из-за санкций против Москвы.

Директор Ethiopian Airlines Месфин Тасев прямо отметил: «Мы работаем в соответствии с международным регулированием и законодательством США и не готовы брать на себя риски нарушения этих законов». Он уточнил, что компания сама испытывает нехватку самолетов для удовлетворения спроса на перевозки.

Российские авиаперевозчики ранее столкнулись с трудностями по обслуживанию и поставке запчастей в связи с санкциями Евросоюза и США, что влияет на возможность обновления и эксплуатации парка воздушных судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе состоится первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21, самого популярного в мире типа лайнера, что стало символом независимости России от Boeing и Airbus. Первый прямой рейс из Саудовской Аравии в Москву прибыл, что назвали историческим событием. Пассажиров, планировавших вылететь самолетами «Аэрофлота», начали пересаживать на рейсы других компаний.