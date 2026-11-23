В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.0 комментариев
Rheinmetall решил стать спонсором сборной ФРГ по бобслею
Оборонный концерн Rheinmetall решил стать спонсором сборной ФРГ по бобслею
Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall станет спонсором национальной сборной ФРГ по бобслею и санному спорту, передает DPA.
О партнерстве Rheinmetall с Германским союзом по бобслею и санному спорту будет объявлено на традиционной пресс-конференции в честь открытия нового сезона, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда прекратил спонсорское сотрудничество с германским оборонным концерном Rheinmetall из-за критики болельщиков.
В октябре концерн заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.
В начале прошлого месяца подразделение Rheinmetall приобрело обанкротившуюся румынскую судоверфь в Мангалии за 138 млн евро для строительства военных кораблей.