Американский актер Стейси Кич скончался в возрасте 85 лет

Tекст: Антон Антонов

Томасси сообщила, что он скончался во вторник в своем доме в польском селе Магдаленка. По ее словам, это произошло «после долгой и тяжелой борьбы с серьезным сердечным заболеванием и сердечной недостаточностью», пишет Variety.

Стейси Кич продолжал сниматься в кино и на телевидении до 80 лет. Среди его работ – роли в фильмах «Эволюция Борна», «Американская история Икс», «Побег из Лос-Анджелеса», «Небраска» и «Город грехов 2», сериалах «Два с половиной человека» и «Рэй Донован», а также озвучивание персонажей в мультсериале «Симпсоны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский актер Донни Данаган, подаривший голос юному Бемби в одноименном мультфильме, скончался в возрасте 92 лет от рака легких.

Американский актер Том Скеррит, сыгравший в фильмах «Чужой» и «Лучший стрелок», скончался в возрасте 93 лет.

В Техасе в возрасте 34 лет умер американский актер Ар Джей Митт, известный по роли сына Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие».