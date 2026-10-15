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США предложили ввести сбор в 200 тыс. долларов с испанских судов
США предложили сбор в 200 тыс. долларов для судов Испании и ограничить импорт
Федеральная морская комиссия США (FMC) предложила ввести сбор в 200 тыс. долларов за каждый рейс испанских судов и ограничить импорт некоторых товаров из королевства.
Такие меры предложены в ответ на закрытие портов для американского флота, передает РИА «Новости».
В заявлении комиссии уточняется, что для устранения неблагоприятных условий, созданных Испанией, предлагается ввести сбор в 200 тыс. долларов за рейс судов под испанским флагом и ограничения на импорт определенных товаров в США.
Торговые ограничения могут затронуть поставки испанской парфюмерии, косметики, масел, жиров, керамики, изделий из камня, сахара и кондитерских изделий. Перед утверждением этих мер регулятор предоставит Мадриду возможность провести слушания и изучит отзывы о влиянии шагов на цепочки поставок.
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