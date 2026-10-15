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Кишинев и Киев договорились увеличить сброс воды в Днестр
Молдавия и Украина договорились увеличить сброс воды в Днестр на 20%
Премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о достижении договоренности с властями Украины об увеличении объемов сброса воды в Днестр на фоне сильного обмеления реки.
Кишинев и Киев достигли соглашения об увеличении стока воды в Днестр на фоне дождей в Карпатах и сложной гидрологической ситуации, передает РИА «Новости».
«На Днестре ситуация остается сложной – и в Молдавии, и на Украине, но хорошая новость в том, что начались дожди в Карпатах и мы достигли соглашения с Киевом об увеличении стока в Днестр», – заявил Тофан на заседании правительства.
Он уточнил, что провел телефонные переговоры с первым вице-премьером, министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем. По итогам беседы украинская сторона согласилась нарастить объем сброса воды из Новоднестровского гидроэнергетического комплекса примерно на 20%. Дополнительные объемы должны компенсировать дефицит стока и обеспечить стабильную работу водозаборных узлов.
Из-за сильного обмеления Днестра с 26 сентября в Молдавии действует режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней. Река является ключевым источником водоснабжения для столицы и ряда крупных населенных пунктов республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр Кишинева обвинил правящую партию Молдавии в создании водного кризиса.
В прошлую пятницу молдавские власти объявили красный код из-за обмеления Днестра.
В прошлом месяце администрация сообщила о риске отключения воды в столице Молдавии.