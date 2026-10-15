Верховный суд лишил юристов гонорара в 1,8 млрд рублей по делу банка «Югра»

Tекст: Вера Басилая

Верховный суд решил не передавать кассационную жалобу компании «Юрэнергоконсалт» для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам, передает РИА «Новости».

Договор между компанией и Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает конкурсным управляющим банком «Югра», был заключен в 2019 году. Юристы должны были работать над возвратом проблемных активов. Оплата состояла из 6,8 млн рублей в месяц и 10% от возвращенных в конкурсную массу средств.

Позже «Юрэнергоконсалт» выставил счет на 1,8 млрд рублей. В АСВ отказались его оплачивать, пояснив, что возвращение 17,8 млрд рублей не является результатом работы нанятых юристов, так как процессы инициировали еще до их привлечения.

Арбитражный суд Москвы и апелляционная инстанция встали на сторону юристов, однако в июне арбитражный суд Московского округа отменил это решение. Банк «Югра» был признан банкротом в сентябре 2018 года, тогда Банк России оценивал нехватку капитала в 160,9 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Верховный суд запретил необоснованно затягивать процедуры банкротства граждан.

В июле суд назвал виновных в банкротстве банка «Югра».

В апреле Верховный суд оставил в силе ответственность по долгам банка «Стратегия».