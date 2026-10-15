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Украинские беспилотники сожгли строительный магазин в Энергодаре
Мэр Энергодара: ВСУ сожгли строительный магазин двумя беспилотниками
Мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что украинские войска атаковали двумя беспилотниками строительный магазин в городе, в результате чего начался пожар.
Вооруженные силы Украины нанесли ночной удар по Энергодару с использованием двух дронов, из-за чего загорелось коммерческое здание, сообщил Максим Пухов.
«Сегодня в полночь, 15 октября, гражданская инфраструктура Энергодара вновь подверглась атаке. Два беспилотника квадрокоптерного типа нанесли удар по строительному магазину «Квадратный метр». К счастью, пострадавших нет. В результате попадания дрона произошло возгорание, часть помещений выгорела», – заявил Пухов.
Мэр уточнил, что возгорание удалось оперативно локализовать, угроза дальнейшего распространения огня отсутствует. По его словам, атаки на мирные объекты, не представляющие военной ценности, недопустимы, так как они лишь усугубляют гуманитарную обстановку и мешают жизни людей, которые приходят за материалами для ремонта своих домов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские войска нанесли удары по ТЭС и медсанчасти в Энергодаре.
Также ВСУ атаковали дронами продуктовый магазин в Энергодаре.