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Казахстанский суд арестовал рэпера Navai по делу о контрабанде наркотиков
Рэпер Navai арестован в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков
Кордайский районный суд в Казахстане заключил под стражу российского рэпера Наваи Бакирова (Navai) по делу о контрабанде наркотиков, сообщил департамент полиции Жамбылской области.
«В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили в полиции, передает РИА «Новости».
Во вторник на пограничном пункте Кордай при въезде в Казахстан полицейские и пограничники остановили автомобиль артиста. При проверке машины правоохранительные органы обнаружили и изъяли наркотическое средство.
По данным полиции, расследование ведется по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотиков. Запланированный на среду концерт Бакирова в Астане организаторы отменили по техническим причинам.
Российский рэпер Наваи Бакиров получил популярность благодаря участию в дуэте HammAli & Navai.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Погранслужба Киргизии начала проверку после задержания рэпера Navai. В среду в Казахстане отменили концерт задержанного за наркотики исполнителя. Правоохранительные органы задержали артиста по делу о контрабанде.