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Погранслужба Киргизии начала проверку после задержания рэпера Navai
Погранслужба Киргизии начала проверку пропуска рэпера Navai с наркотиками
Государственная пограничная служба Киргизии инициировала служебное расследование обстоятельств пересечения границы рэпером Наваи Бакировым (Navai), которого задержали с наркотиками на соседнем пропускном пункте.
Киргизское ведомство проводит служебную проверку факта прохождения пограничного контроля Наваи Бакировым, которого позже арестовали на казахстанском КПП по подозрению в контрабанде наркотиков, передает РИА «Новости».
«По данному факту Государственная пограничная служба Кыргызстана проводит служебную проверку с целью установления всех обстоятельств прохождения пограничного контроля в пункте пропуска «Ак-Жол – автодорожный», – заявил представитель пресс-центра.
Рэпер выезжал из Киргизии, где у него состоялся концерт, в Казахстан 14 октября. Против него возбудили уголовное дело за покушение на контрабанду наркотических средств и поместили в изолятор временного содержания. В случае выявления нарушений со стороны сотрудников пограничного контроля к виновным должностным лицам будут приняты меры в установленном законом порядке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков.
В республике отменили концерт задержанного музыканта.