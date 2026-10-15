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Спасатели сняли туриста с отвесной скалы в крымской Долине Привидений
Сотрудники спасательных отрядов эвакуировали туриста, который забрался на 40-метровую скалу на горе Южная Демерджи в Крыму и не смог спуститься самостоятельно, сообщили в МЧС региона.
В среду вечером поступила информация, что в районе Долины Привидений молодой человек оказался заблокирован на отвесной скале на высоте более 40 метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Для эвакуации пострадавшего сотрудники отряда «Крым-Спас» применили альпинистское снаряжение, после чего сопроводили его в село Лучистое.
Спасатели также оказали помощь трем заблудившимся туристам у вершины Северная Демерджи. В сумерках и под дождем люди потеряли дорогу вниз и оказались на склоне со сложным рельефом. Их вывели на тропу и благополучно сопроводили к автомобилю.
Долина Привидений располагается на западном склоне Южной Демерджи. Место известно скоплением скал причудливой формы и пользуется большой популярностью у путешественников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спасателям за эвакуацию людей из крымских пещер вручили высшие награды республики.
В прошлом месяце в регионе завершили поисковую операцию в Красных пещерах.