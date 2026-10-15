Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.5 комментариев
Жители Керчи получили 17 и 25 лет за госизмену и подготовку терактов
Суд дал 17 и 25 лет колонии жителям Керчи за работу на украинскую разведку
Южный окружной военный суд приговорил жителей Керчи Сергея Козлова и Евгению Самойлову к 25 и 17 годам лишения свободы по делу о государственной измене и подготовке терактов в Крыму.
«По совокупности преступлений назначить Козлову 25 лет, Самойловой – 17 лет лишения свободы», – заявил судья. Об этом передает РИА «Новости».
В сентябре 2023 года Козлов установил контакт с украинской разведкой и привлек к сотрудничеству свою сожительницу Самойлову. В октябре он сжег в Керчи автомобиль с символикой Z или V с помощью зажигательной смеси, причинив ущерб на сумму более 860 тыс. рублей.
Позже обвиняемые получили задание подорвать железнодорожные пути в Крыму и убить российского военнослужащего в Севастополе. В апреле 2024 года их задержали при попытке забрать компоненты для взрывных устройств из тайника.
Козлов и Самойлова обвинялись в государственной измене, подготовке терактов и незаконном обороте взрывчатки. В суде они полностью признали свою вину и раскаялись.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду обвиняемые в госизмене крымчане признали вину в подготовке терактов.
Во вторник гособвинение запросило для агентов разведки Украины до 28 лет колонии.
В прошлом месяце суд подтвердил приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту.