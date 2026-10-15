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В Грузии заявили о воровстве средств на похороны патриарха Илии Второго
Руководитель грузинской «Палаты культуры» Давид Окиташвили призвал следственные органы Грузии изучить возможные нецелевые траты экс-министра культуры Тинатин Рухадзе при организации в марте этого года церемонии похорон патриарха Илии Второго, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В своем обращении к прокурорам и аудиторам в социальных сетях Давид Окиташвили отметил, что на этот счет не должно остаться никаких подозрений, а они продолжают высказываться оппозицией и в социальных сетях.
На организацию церемонии прощания с патриархом государство выделило 3 млн лари (1,15 млн долларов), однако потрачена была примерно четвертая часть этих средств.
В ГПЦ тогда отмечали, что многие частные лица и организации отказались от гонораров за услуги.
Однако скорая отставка Рухадзе с поста министра культуры вызвала и вызывает немало вопросов и спекуляций в прессе и политических кругах на этот счет.
Сама Рухадзе обвинения «Палаты культуры» пока не комментировала.
Оппозиционный депутат Гига Парулава в связи с этим обвинил власти в коррупции и заявил, что «правящая «Грузинская мечта» опустилась на самое дно, если даже на церемонии прощания с патриархом делает деньги».