Сенатор США призвал ввести санкции против Испании

Сенатор США Грэм призвал ввести санкции против Испании
Сенатор Линдси Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) выступил с инициативой наказать Испанию санкциями после того, как Мадрид ограничил допуск американских военных самолётов в своё воздушное пространство.
Сенатор Линдси Грэм выступил с требованием ввести санкции против Испании. Об этом сообщает Lenta.ru.
Причиной стал отказ Мадрида предоставить воздушное пространство для американских военных самолётов, участвующих в операции США в Иране.
Грэм заявил: «Я настоятельно призываю президента [США Дональда] Трампа не оставлять без ответа решение испанского правительства ограничить воздушное пространство Испании для американских военных». По его мнению, Вашингтон должен отреагировать жёстко.
Сенатор также обратился к Трампу с предложением закрыть американские военные базы на территории Испании и перенести их в государство, готовое поддержать США в вопросах обороны. Грэм подчеркнул, что эти меры необходимы для защиты интересов Америки и её союзников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадрид отказал в предоставлении воздушного пространства и военных аэродромов самолетам США и Израиля, задействованным в операции против Ирана, разрешив пролет только в экстренных случаях.
Власти Испании ранее запретили использование военных баз Рота и Морон-де-ла-Фронтера для операций США против Ирана до решения международных структур.