Иран запустил ракеты с фотографией главы Испании

Иран разместил изображение премьер-министра Испании Педро Санчеса на своих ракетах, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

На опубликованных снимках видно, что на одной из ракет нанесена фотография Санчеса и его цитата о военном конфликте между Соединёнными Штатами, Израилем и Ираном.

Цитата гласит: «Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр».

Такой жест, по мнению иранских СМИ, демонстрирует поддержку заявлениям Санчеса, который открыто критиковал действия США и Израиля.

Кроме того, на другой опубликованной картинке Санчеса благодарят за слова сочувствия жертвам военных преступлений США в Иране. Эти слова прозвучали во время визита испанского политика в Лондон, уточняют в агентстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Испании Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за мягкую позицию по военным действиям США и Израиля против Ирана.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в Иране.