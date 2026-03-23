Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.0 комментариев
Иран запустил ракеты с фотографией главы Испании
В Иране на ракеты нанесли фотографию премьер-министра Испании Педро Санчеса вместе с его высказываниями о конфликте США, Израиля и Ирана, сообщают СМИ.
Иран разместил изображение премьер-министра Испании Педро Санчеса на своих ракетах, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
На опубликованных снимках видно, что на одной из ракет нанесена фотография Санчеса и его цитата о военном конфликте между Соединёнными Штатами, Израилем и Ираном.
Цитата гласит: «Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр».
Такой жест, по мнению иранских СМИ, демонстрирует поддержку заявлениям Санчеса, который открыто критиковал действия США и Израиля.
Кроме того, на другой опубликованной картинке Санчеса благодарят за слова сочувствия жертвам военных преступлений США в Иране. Эти слова прозвучали во время визита испанского политика в Лондон, уточняют в агентстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Испании Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за мягкую позицию по военным действиям США и Израиля против Ирана.
Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в Иране.