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В Горловке в результате атаки украинских БПЛА уничтожены три дома
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Никитовском районе города были полностью уничтожены три жилых дома.
В результате удара украинских беспилотников по Никитовскому району Горловки зафиксированы серьезные разрушения гражданской инфраструктуры, сообщил Приходько в своем канале в Max.
«Три дома, летняя кухня и гражданский автомобиль полностью уничтожены в Никитовском районе Горловки в результате атаки БПЛА украинских террористов», – написал градоначальник.
Приходько добавил, что из-за атаки дронов ВСУ в этом же районе города получили повреждения еще пять гражданских автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье здание учреждения культуры в Горловке получило повреждения в результате атаки украинского дрона.
На прошлой неделе при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на пассажирский автобус пострадал водитель транспортного средства.
В прошлом году при обстреле города со стороны украинских войск погиб мирный житель.