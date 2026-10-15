В Горловке в результате атаки украинских БПЛА уничтожены три дома

Tекст: Дарья Григоренко

В результате удара украинских беспилотников по Никитовскому району Горловки зафиксированы серьезные разрушения гражданской инфраструктуры, сообщил Приходько в своем канале в Max.

«Три дома, летняя кухня и гражданский автомобиль полностью уничтожены в Никитовском районе Горловки в результате атаки БПЛА украинских террористов», – написал градоначальник.

Приходько добавил, что из-за атаки дронов ВСУ в этом же районе города получили повреждения еще пять гражданских автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье здание учреждения культуры в Горловке получило повреждения в результате атаки украинского дрона.

На прошлой неделе при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на пассажирский автобус пострадал водитель транспортного средства.

В прошлом году при обстреле города со стороны украинских войск погиб мирный житель.