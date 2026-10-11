Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»0 комментариев
В Горловке при атаке беспилотника ВСУ повреждено учреждение культуры
В результате атаки украинского беспилотника в Горловке повреждено учреждение культуры, сообщил мэр города Иван Приходько.
«В Никитовском районе Горловки ударом БПЛА вфу (вооруженных формирований Украины) повреждено учреждение культуры», – написал он на своей странице в Max.
Также Приходько отметил, что в Центрально-Городском районе Горловки получили повреждения два гражданских автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу женщина пострадала при налете беспилотника на район девятиэтажных домов в Донецке.
В четверг украинские дроны повредили третий за сутки пассажирский автобус в Горловке.
В среду при атаках ВСУ на Донецкую народную республику три человека погибли и восемь получили ранения.