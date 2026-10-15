Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.5 комментариев
Рошаль объяснил нежелание называть клиники своим именем
Рошаль призвал не называть клиники его именем
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль признался, что не хотел бы, чтобы клиники в Москве и Подмосковье называли его именем из-за двойной ответственности.
«Я никогда не хотел, чтобы клинику называли моим именем, и сейчас не хочу», – заявил Рошаль.
Он пояснил, что люди часто путают Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии на Полянке. Рошаль отметил, что каждое утро читает отзывы родителей об обоих учреждениях, и теперь его ответственность удвоилась, передает ТАСС.
По его словам, плохой отзыв для больницы – это сигнал о боли родителей, а не упрек, и к пациентам нужно относиться как к своим детям.
НИИ детской хирургии и травматологии отмечает 130-летие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года в клинику Рошаля доставили ребенка, пострадавшего в Брянской области.
Леониду Рошалю вручили премию «Разговоры о важном» за лучшее интервью года.
В апреле прошлого года президент Владимир Путин оценил новый медцентр имени Рошаля в Подмосковье.