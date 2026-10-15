Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.5 комментариев
В Шереметьево задержали пассажирку с коллекционными монетами на 1,5 млн рублей
В Шереметьево у россиянки нашли 87 коллекционных монет на 1,5 млн рублей
Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили у россиянки, прибывшей из Стамбула, незадекларированные коллекционные монеты стоимостью более 1,5 млн рублей, сообщила Федеральная таможенная служба.
У 25-летней девушки в ходе выборочного контроля на «зеленом» коридоре нашли 87 монет в подарочных коробках, передает ТАСС со ссылкой на ФТС.
«Россиянка пояснила, что монеты везет для себя и об их стоимости не знает», – отметили в ведомстве.
Экспертиза установила, что монеты выполнены из серебра 999-й пробы, а также меди, никеля и цинка, и являются предметами коллекционирования. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении за недекларирование товаров. Девушке может грозить штраф до двукратной стоимости монет и их конфискация.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе таможенники пресекли контрабанду старинных французских монет в Домодедово.
В Шереметьево изъяли чемодан с десятками частей редких крокодилов.
В мае в Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа.