В Шереметьево задержали пассажирку с коллекционными монетами на 1,5 млн рублей

В Шереметьево у россиянки нашли 87 коллекционных монет на 1,5 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

У 25-летней девушки в ходе выборочного контроля на «зеленом» коридоре нашли 87 монет в подарочных коробках, передает ТАСС со ссылкой на ФТС.

«Россиянка пояснила, что монеты везет для себя и об их стоимости не знает», – отметили в ведомстве.

Экспертиза установила, что монеты выполнены из серебра 999-й пробы, а также меди, никеля и цинка, и являются предметами коллекционирования. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении за недекларирование товаров. Девушке может грозить штраф до двукратной стоимости монет и их конфискация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе таможенники пресекли контрабанду старинных французских монет в Домодедово.

В Шереметьево изъяли чемодан с десятками частей редких крокодилов.

В мае в Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа.