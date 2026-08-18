Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
Таможенники пресекли контрабанду старинных французских монет в Домодедово
Иностранец попытался незаконно ввезти в Россию золотые монеты на 1,7 млн рублей
Прибывший рейсом из Турции мужчина спрятал под подкладкой багажа 30 антикварных монет, отчеканенных в Париже более 100 лет назад.
Инцидент произошел в ходе выборочного контроля пассажиров, передает РИА «Новости».
«В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду монет, отчеканенных на монетном дворе Парижа в XIX-XX веках. Культурные ценности пытался незаконно ввезти иностранец, прибывший из Стамбула», – сообщили представители Федеральной таможенной службы.
Мужчину остановили в «зеленом» коридоре. При сканировании ручной клади инспекторы обнаружили 30 приклеенных лентой к подкладке чемодана монет. Нарушитель объяснил свои действия страхом кражи во время перелета и незнанием таможенных правил.
Экспертиза показала, что изделия выполнены из сплава на основе золота, а их общая стоимость достигает 1,7 млн рублей. Против иностранца возбудили дело об административном правонарушении за недекларирование товаров. Теперь ему грозит штраф до двукратного размера стоимости ценностей и возможная конфискация.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной таможенники поймали сотрудника французского музея на контрабанде античных монет.
В середине августа инспекторы в Домодедово изъяли у прилетевшего из Дубая пассажира незадекларированные сумки Hermes на 6 млн рублей.
Месяцем ранее сотрудники Шереметьевской таможни предотвратили незаконный ввоз золотых драгоценностей из Пекина.