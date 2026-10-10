Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.4 комментария
Дроны ВСУ ранили трех жителей Белгородской области
В результате ударов украинских беспилотных аппаратов по территории Белгородской области осколочные ранения получили два мужчины и одна женщина, сообщил региональный оперативный штаб.
В результате атак беспилотников на населенные пункты Белгородской области пострадали три мирных жителя, сообщает региональный оперативный штаб.
В городе Шебекино дрон атаковал мужчину, он получил непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки и ног. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в районную больницу, откуда его перевели в Белгород для продолжения лечения. На месте происшествия поврежден легковой автомобиль.
В селе Нежеголь Шебекинского городского округа в результате взрыва беспилотника мужчина получил осколочное ранение кисти, он госпитализирован. Кроме того, в селе Белянка удар дрона повредил фасад одного из корпусов местного предприятия.
Еще один инцидент произошел в Волоконовском районе возле села Фощеватово. Беспилотник нанес удар по автомобилю, в результате чего женщина получила слепые осколочные ранения. Ей оказали медицинскую помощь на месте, лечение она продолжит амбулаторно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два человека погибли при ударе украинского беспилотника по автомобилю в Белгородской области. В тот же день ночью супружеская пара получила смертельные ранения при обстреле поселка в Белгородском районе.
А в четверг в области при атаке дрона ВСУ в Грайвороне погибла женщина, еще трое мирных жителей были госпитализированы.