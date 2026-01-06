После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.7 комментариев
Глава ВЦИОМ Федоров назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле
События вокруг похищения венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги показали, что Вашингтон не достиг ключевых геополитических целей, несмотря на запугивание элит, заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Глава ВЦИОМ в своем Telegram-канале напомнил, что были разоблачены фейки о нанесении ударов по мавзолею Уго Чавеса, который остался невредим, а также о роли жены Мадуро, являющейся не только первой леди, но и ключевым членом руководства страны.
Он подчеркнул, что танец Мадуро был демонстративной насмешкой над неспособностью США реализовать свои угрозы.
Эксперт отметил, что США временно сумели вызвать ужас, панику и страх среди руководителей и элит по всему миру, а также спровоцировать волну «ресентимента» у ревизионистских государств и разочарование у приверженцев глобального порядка. Вместе с тем, американской стороне, по его мнению, не удалось добиться изменения внешнеполитического курса Венесуэлы, смены власти или получения контроля над страной.
Также не произошло изменения расстановки сил в мире в пользу США, отказа ревизионистских стран от собственного курса и роста популярности президента США Дональда Трампа внутри страны.
Глава ВЦИОМ охарактеризовал произошедшее как очередную манипуляцию в рамках информационных и психологических операций, призвав сохранять критическое мышление и готовность к новым попыткам давления.
Напомним, Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио ответственным за проведение реформ в Венесуэле после ареста Мадуро.
Также американский лидер указал, что он остается ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и США не ведут войну с Венесуэлой.