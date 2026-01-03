  • Новость часаМадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США
    Российской экономике удались десять рекордных достижений
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска
    Чешский МИД счел неуместным заявление посла Украины
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране
    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе
    CBS: Трамп приказал нанести удары по объектам на территории Венесуэлы
    В Каракасе прозвучали семь взрывов
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    55 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    8 комментариев
    3 января 2026, 11:40 • Новости дня

    Посол объявил о продолжении работы российского посольства в Венесуэле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники российского посольства в Венесуэле продолжают работу в полном составе и выполняют все государственные задачи, сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

    Он отметил, что над отдельными районами Каракаса наблюдается дым, однако российское посольство не пострадало, передает ТАСС.

    Напомним, в Каракасе прозвучали семь взрывов. Очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах в Каракасе, Игероте и Ла-Гуайра.

    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    2 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского

    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Назначение Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) на пост главы офиса Зеленского укрепит террористическую направленность политики Киева, а также скажется на переговорном треке. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Террористическая практика украинской власти после назначения Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) будет продолжена. Не стоит забывать, что глава ГУР МО Украины является одним из основных идеологов преступных атак на территорию России», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Более того, Буданов, представляющий интересы спецслужб, по сути, является ставленником Британии. На этом фоне можно говорить о серьезном укреплении позиций Лондона на Украине. Как следствие, стоит ожидать еще большего усиления диверсионной деятельности Киева», – продолжила спикер.

    Определенные изменения ждут и переговорный трек, допускает аналитик. «России стоит отдавать себе отчет в том, что Буданов – представитель «партии войны». Поэтому никакого смягчения в позиции Киева ждать не приходится. И Зеленский лишний раз подчеркивает это новым назначением», – считает она.

    «В то же время США крайне заинтересованы в том, чтобы Украина уступила на этом направлении. Однако Трамп очень ограничен в инструментах влияния. Поэтому он, скорее всего, просто выскажет свое недовольство таким решением Зеленского», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины. Согласился ли он, пока не известно.

    По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины и в дипломатии.

    Ранее он озвучивал список кандидатов на пост главы своего офиса, в который вошли Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и собственно Кирилл Буданов.

    Между тем украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    Комментарии (24)
    2 января 2026, 13:36 • Новости дня
    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей в России

    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единственной отраслью в России, где средняя зарплата в октябре превысила 400 тыс. рублей, стало перестрахование.

    Согласно данным статистики, проанализированным РИА «Новости», средний доход в этой сфере достиг 439,6 тыс. рублей. Этот показатель стал рекордным по итогам октября среди всех отраслей экономики.

    В пятерку лидеров по средним зарплатам также вошли сотрудники холдингов, где их доходы составили 322,4 тыс. рублей, управляющие фондами с 257,8 тыс. рублей, специалисты негосударственных пенсионных фондов, зарабатывающие 256 тыс. рублей, а также рыболовы с 251,9 тыс. рублей. Эти отрасли традиционно считаются одними из самых прибыльных в стране.

    В десятку отраслей с самыми высокими средними зарплатами также попали издатели программного обеспечения (244 тыс. рублей) и разработчики софта (223,5 тыс. рублей). За ними следуют работники в сфере добычи газа с показателем 223,1 тыс. рублей, а также сотрудники компаний по пассажирским воздушным перевозкам (221 тыс. рублей) и ряда финансовых посреднических организаций (213,9 тыс. рублей).

    Как отмечается, среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и с учетом всех премий. Итоговые значения включают доходы всех сотрудников предприятий, в том числе тех, кто получает заметно выше средней суммы.

    Ранее Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране.

    Комментарии (10)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 09:41 • Новости дня
    В Каракасе прозвучали семь взрывов

    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, в результате которых было отключено электричество в районе.

    Семь взрывов прогремели в Каракасе, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    В столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы, сообщает корреспондент РИА «Новости». По информации France Press, аналогичные сообщения поступали ранее.

    Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, в результате взрывов, прогремевших вблизи крупной военной базы на юге Каракаса, часть города осталась без электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по двум лодкам с предполагаемыми наркотиками в Карибском регионе, в результате чего погибли пять человек. Атака на Венесуэлу грозит Соединенным Штатам непредсказуемыми последствиями.

    Комментарии (4)
    2 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы

    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность событиями в Херсонской области.

    Представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что беспокойство связано с ростом жертв среди гражданских и разрушением инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, из-за продолжающихся нападений на Украине и в России, передает РИА «Новости».

    Он отдельно отметил, что у ООН «нет возможности проверить детали атаки в Хорлах из-за отсутствия доступа к региону».

    Представитель ООН подчеркнул, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. «Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены», – сказал Дюжаррик. Он добавил, что Гутерриш призвал к прекращению огня на Украине.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных по кафе в Хорлах БПЛА ВСУ нес около 20 кг тротила. По словам главы региона, исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра».

    Напомним, следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области.

    Россия потребовала от ООН осудить этот теракт.

    Комментарии (7)
    2 января 2026, 13:01 • Новости дня
    Коц призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаки ВСУ часто не несут в себе никакой военной логики. Поэтому Европа, не способная объяснить своим налогоплательщикам, зачем ЕС финансирует такую армию, попросту молчит. Но несмотря на это, Россия должна и дальше следовать своим целям, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц, комментируя удар дронов ВСУ по кафе в Хорлах.

    «В ряде атак противника не стоит искать военную целесообразность. В чем, скажем, была логика нанесения удара по центру Белгорода в предновогоднюю ночь в 2023 году? В случае с Хорлами, возможно, украинские дроноводы руководствовались какими-то своими данными, согласно которым в заведении могли находиться некие чиновники или военные», – предполагает военкор Александр Коц.

    Но это, акцентирует спикер, не оправдывает атаку по празднеству, где были гражданские, в том числе дети. «С 2014 года мы сталкиваемся с актами государственного терроризма со стороны Украины. В этом суть нынешнего киевского руководства – когда нечем похвастать на поле боя, они нападают на мирное население», – добавляет аналитик.

    Военкор также обратил внимание на то, что Европа традиционно замалчивает произошедшее в Херсонской области. «К сожалению, это является уже привычным поведением западного информсообщества, которое демонстрирует политику двойных стандартов. Если бы нашелся малейший повод обвинить в чем-то подобном Россию, все иностранные СМИ активно бы об этом трубили», – считает он.

    «Впрочем, а как недружественным правительствам объяснять своим гражданам и аудитории, что вооруженные силы, на которые идет львиная доля европейских бюджетов, убивают гражданских? Более того, даже украинские СМИ почти не пишут об ударе», – подчеркивает эксперт.

    Между тем России не стоит отвечать на каждый теракт в отдельности, полагает собеседник. «Наш ответ должен быть постоянным и непрерывным, ведущим к достижению поставленных целей СВО. Однако в карточных играх есть такое понятие, как повышение ставки. На мой взгляд, именно этим нам и стоит заниматься, тем более что умение это делать мы продемонстрировали в свое время ударом «Орешника», – напоминает он.

    В заключение Коц выразил уверенность в том, что «пора наносить удары не по центрам принятия решений, а по людям, которые эти решения принимают».

    Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек, среди погибших двое детей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Личности семи человек ранее удалось установить.

    Напомним, в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар беспилотниками с горючей смесью по кафе и гостинице. Как указывал губернатор Владимир Сальдо, многие посетители «сгорели заживо». Чиновник отметил, что эта атака по мирным жителям сравнима с трагедией в одесском Доме профсоюзов, и что произошла она почти под бой курантов после разведывательного полета дрона. Пожар после атаки удалось ликвидировать лишь утром.

    На фоне трагедии 2 и 3 января 2026 года объявлены днями траура. В эти дни будут приспущены государственные флаги, а организациям культурной сферы и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

    Кроме того, губернатор велел правительству Херсонской области принять необходимые меры поддержки семей погибших и пострадавших.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк должен срочно и публично осудить теракт, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. «Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ), а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области», – заявил Гатилов.

    Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале постпредства, подчеркнул, что замалчивание этой трагедии будет «равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев».

    Гатилов также добавил, что рассматривает произошедшее как очередное «безумное злодеяние Зеленского и его клики», назвав их «кровавыми монстрами», для которых главная цель – удержаться у власти. По его словам, киевский режим стремится отвлечь внимание от неудач ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска путей к миру.

    Комментарии (5)
    3 января 2026, 11:14 • Новости дня
    Мадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение, а вооружённые силы приведены в готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США, указ тподписал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения по всей стране из-за военной агрессии США, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МИД Иван Хиль Пинто, опубликовав соответствующее заявление правительства Боливарианской Республики.

    В официальном тексте указано: «Президент Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе и распорядился о его реализации. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии».

    Власти Венесуэлы заявили, что вооруженные силы развернуты для обеспечения суверенитета и мира. Также отмечается, что в соответствии с 51-й статьей Устава ООН страна оставляет за собой право на самооборону для защиты своего народа, территории и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    В столице Венесуэлы прогремели семь взрывов.

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения ситуации в ООН после ракетного удара по Каракасу.

    Комментарии (2)
    3 января 2026, 11:00 • Новости дня
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны, заявил глава МИД страны Иван Хиль.

    Хиль заявил, что МИД осуждает действия США, которые были охарактеризованы как военная агрессия против территории и населения республики, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что инциденты произошли как в гражданских, так и в военных районах Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

    «Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД.

    Напомним, в Каракасе прозвучали семь взрывов.

    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Установлены личности девяти погибших при атаке ВСУ на Хорлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еще двое погибших были опознаны после атаки ВСУ на село Хорлы в Херсонской области.

    Новыми установленными жертвами стали Сабитова Анастасия Дмитриевна (2001 года рождения) и Буганова Оксана Леонидовна (1969 года рождения), сообщает администрация региона в Telegram-канале.

    «Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальные списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах. К 13.00 2 января установлены личности девяти погибших в результате удара БПЛА украинских террористов», – говорится в сообщении.

    Ранее на сайте главы Херсонской области опубликовали имена семи жертв атаки ВСУ в Хорлах.

    Губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что с территории, подконтрольной Киеву, а также из стран Евросоюза была осуществлена массированная кибератака на сайт со списком жертв теракта в Хорлах.

    Напомним, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 10:41 • Новости дня
    @ Matias Delacroix/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но предпочла воздержаться от каких-либо официальных заявлений, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

    Чиновники администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о поступающих сообщениях о взрывах и появлении самолетов над Каракасом, передает РИА «Новости» со ссылкой на журналистку телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

    «Официальные лица из администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом, произошедших сегодняшним ранним утром... Официальных комментариев пока нет», – написала она в соцсети X.

    Власти США пока воздерживаются от каких-либо публичных заявлений по этой ситуации.

    Вооруженные силы США подтвердили факт взрывов в столице Венесуэлы, но отказались обсуждать свою причастность, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times. Представитель американской армии отметил, что Пентагон не располагает информацией по поводу участия Вашингтона в этих событиях.

    По данным издания, местные очевидцы сообщили, что слышали взрывы и наблюдали дым в районе авиабазы Ла-Карлота и военной базы Фуэрте-Тиуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы. В результате ЧП часть района осталась без электричества.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 16:12 • Новости дня
    @ Даниил Михайлов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кафе и отель в селе Хорлы Херсонской области подверглись атаке тремя украинскими беспилотниками, один из которых содержал боезаряд массой около 20 килограммов тротила, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    Губернатор в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что первый дрон упал примерно за десять минут до полуночи по московскому времени, передает ТАСС. Осколки практически не повредили здание, и собравшиеся гости не сразу осознали произошедшее.

    Во время начала новогоднего обращения президента России Владимира Путина прилетел второй беспилотник, который, по словам Сальдо, был снаряжен осколочным зарядом весом около 20 кг тротила. Он заметил, что для небольшого кафе такая мощность является очень значительной.

    После того как люди начали выбегать на улицу уже в новом году, последовал третий удар. Сальдо подчеркнул, что атака была спланирована «самым циничным, фашистским способом».

    Напомним, следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области.

    Сальдо ранее сообщил, что исполнителями теракта могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра».

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 17:36 • Новости дня
    В ООН призвали расследовать удар по Хорлам в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) выразило обеспокоенность в связи с ударами по населенному пункту Хорлы в Херсонской области.

    В организации призвали провести быстрое, беспристрастное и эффективное расследование обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.

    «Мы встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года на Хорлы в Херсонской области, в результате которого пострадали мирные жители, в том числе дети, что вызывает вопросы о соблюдении международного гуманитарного права», – говорится в сообщении УВКПЧ ООН в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность событиями в Херсонской области.

    Россия потребовала от ООН осудить теракт в Хорлах.

    Военкор Александр Коц в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы.

    Комментарии (2)
    2 января 2026, 12:48 • Новости дня
    Российские войска освободили девять населенных пунктов за неделю

    Tекст: Валерия Городецкая

    За минувшую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов в Донецкой народной республике, три – в Запорожской, а один – в Харьковской областях, сообщило Минобороны России.

    Среди освобожденных названы Диброва, Димитров, Родинское, Артемовка, Вольное и другие. Подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение Богуславки в Харьковской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    Силы группировки «Центр» провели операции в Донецкой народной республике, в результате чего были освобождены четыре населенных пункта и нанесено поражение механизированным, пехотным, десантным, аэромобильным, штурмовым, полковым, морским, бригадам ВСУ, а также бригаде «Азов» (признана террористической, запрещена в России). На этом направлении противник потерял более 3305 военнослужащих, 24 бронированных машины и 32 автомобиля.

    Группировка «Восток» взяла под контроль Гуляйполе в Запорожской области, уничтожив более 1405 украинских военных и значительное количество техники. «Днепр» отметился освобождением Степногорска и Лукьяновского также в Запорожской области, где были уничтожены более 365 военных ВСУ, автомобили и склады боеприпасов.

    На Купянском направлении подразделения 6-й армии отразили 16 атак ВСУ, уничтожили свыше 180 человек и 30 единиц техники, потери противника в зоне ответственности «Запад» составили более 1390 военных, танки и бронемашины. Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, уничтожив более 1295 украинских бойцов, бронетехнику и склады.

    В течение недели Вооруженные силы России нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской оборонной промышленности и инфраструктуре в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России. В ходе противовоздушной борьбы сбиты самолет Су-27, авиационные бомбы, ракеты, снаряды HIMARS и более 1660 украинских беспилотников.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Дибровы в ДНР. Кроме того, он поздравил бойцов 60-й и 57-й бригад с освобождением Гуляйполя, а также 247-й полк – с освобождением Степногорска.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 14:48 • Новости дня
    В МВД раскрыли самые частые уловки телефонных мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мошенники нередко используют определенные фразы, чтобы ввести жертву в заблуждение и завладеть ее деньгами, отмечается в материалах МВД.

    Злоумышленники особенно часто говорят о якобы существующей угрозе для финансов, «безопасном» или «государственном» счете, а также сообщают жертве о несуществующем кредите, оформленном на ее имя, передает РИА «Новости».

    В ряде случаев мошенники даже называют точные номера счетов и их баланс, чтобы создать иллюзию правдоподобности. Также они требуют оформить «встречный кредит» для «спасения» денег, обещают компенсации, выплаты, выигрыш в лотерее или кэшбэк. Схожая схема широко применяется и в сфере «инвестиций»: жертве предлагают вложить средства под предлогом стабильного дохода и часто приглашают в тематические чаты.

    По данным МВД, аферисты убеждают людей, что помогут вернуть похищенные деньги, вывести инвестиции или оплатить «необходимые» комиссии и налоги. Часто для этого просят скачать «защищённое» банковское приложение, которое на деле служит инструментом для кражи данных.

    Кроме того, мошенники могут представляться сотрудниками различных государственных структур – Росфинмониторинга, Роскомнадзора, Центробанка, портала Госуслуг и других ведомств, чтобы повысить доверие со стороны потенциальной жертвы.

    Ранее директор по продукту «МТС Защитник» Андрей Бийчук рассказал, что мошенники использовали новогодние сюрпризы для обмана россиян.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 14:00 • Новости дня
    СК завел дело после обрушения кровли склада Wildberries в Юрге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет Кемеровской области возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после частичного обрушения крыши на новом складе Wildberries в Юрге.

    «По факту частичного обрушения кровли складского помещения коммерческой организации в Юрге следственными органами СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)», – сообщили в СУ СК России по региону, передает ТАСС.

    Сейчас следствие проводит необходимые процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.

    Напомним, площадь обрушения кровли на складе в Кузбассе составила 500 «квадратов».

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 15:00 • Новости дня
    В Коми объявили режим беспилотной опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Коми объявлена беспилотная опасность, сообщила администрация главы республики.

    «В Республике Коми объявлена беспилотная опасность», – говорится в сообщении на официальной странице администрации главы региона в соцсети «ВКонтакте».

    Уточняется, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей. Экстренные службы региона переведены на усиленный режим работы.

    Напомним, минувшей ночью средства ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами России.

    Комментарии (0)
    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    В Прибалтике проиграна битва против «нового года по-московски»

    Празднование нового года для русских жителей Латвии превратилось в криминальное мероприятие – по крайней мере для тех, кто хотел отметить его в том числе по московскому времени. Почему «московский новый год» так раздражает власти латвийской столицы – и какой выход в этой ситуации русским удалось все же найти? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

