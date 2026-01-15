  • Новость часаЧисло пострадавших в центре профподготовки МВД Коми достигло 12 человек
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    15 января 2026, 21:18 • Новости дня

    Системы ПВО сбили девять БПЛА над Крымом и Азовским морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские системы ПВО за четыре часа уничтожили девять беспилотников, из которых семь были сбиты над Крымом, а два – над Азовским морем.

    В течение четырех часов российские средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В военном ведомстве уточнили: «15 января текущего года в период с 16.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над акваторией Азовского моря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили атаку восьми украинских беспилотников за четыре часа.

    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    15 января 2026, 04:28 • Новости дня
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, в промедлении виноват Киев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 08:25 • Новости дня
    Генштаб: ВС России заканчивают освобождение Купянска-Узлового
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Запад» завершает освобождение от украинских боевиков населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области, заявил руководитель Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Завершается освобождение Купянск-Узловой. После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки «Запад» противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе в городе», – указал Герасимов.

    Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ, пытаясь показать видимость контроля над Купянском, пытались устанавливать там украинские флаги на административных зданиях, но эти действия пресекались.

    Также он добавил, что группировка «Запад» активно развивает наступление на Краснолиманском направлении.

    «Южная» же группировка войск, освободив Северск, продвигается в сторону Славянска.

    Также глава Генштаба отметил, что группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областях.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ перебрасывают значительные силы к Краматорску, Дружковке и Славянску.

    Также украинская армия стала активнее использовать западные системы РЭБ и увеличили удары с помощью РСЗО.

    15 января 2026, 06:29 • Новости дня
    ВСУ разграбили музей Махно в Гуляйполе при отступлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ в ходе отступления из населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области разворовали и уничтожили музей, посвященный Нестору Махно, рассказал стрелок группировки войск РФ «Восток» с позывным «Татарин».

    По его словам, боевики ВСУ при отступлении из Гуляйполя в Запорожской области полностью разграбили и уничтожили музей, посвящённый Нестору Махно, передает РИА «Новости». «Татарин» добавил, что «музей Нестора Махно был уничтожен военнослужащими ВСУ. Перед этим они вывезли оттуда все ценное, а затем разрушили здание, чтобы оно не досталось нам, российским войскам».

    Гуляйполе известно как родина Махно, который с 1918 по 1921 год был лидером повстанческого движения на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году российские войска добились рекордных темпов продвижения на фронте. За одну неделю российские силы освободили девять населенных пунктов. Кимаковский заявил о требованиях вывода формирования «Волки да Винчи» из-под Гуляйполя.

    15 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине

    Дипломат Долгов: Трамп усиливает давление на Зеленского и «коалицию желающих»

    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    @ Thomas Krych/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может признать барьером к украинскому урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Для Белого дома, как и для Кремля, очевидно, что различные европейские и украинские проекты – это лишь попытка мимикрировать под мирные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп назвал Зеленского причиной задержки урегулирования на Украине.

    «Дональд Трамп абсолютно прав. Именно Украина является тем, кто тормозит и даже блокирует все усилия по мирному урегулированию. Причем это делается под кураторством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других активистов «коалиции желающих», – заметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», – считает он.

    «Думаю, как для Москвы, так и для Вашингтона, очевидно, что псевдо-мирные инициативы Европы и Киева – это попытка мимикрировать под мирное урегулирование. Суть в том, что ситуация на поле боя для ВСУ и их европейских кураторов становится тяжелее день ото дня. Им нужна передышка для накачивания украинской армии новым вооружением и наемниками», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, лично для Стармера, Макрона и Мерца сейчас наступает политический цугцванг. Любой ход ухудшает их позиции в том, что касается внутренней повестки. Ну а политическую ситуацию на Украине можно уже даже не комментировать – там все скатывается к полному хаосу. Конечно, Трамп это видит, чувствует, что Киев и Брюссель пытаются водить его за нос, потому и делает острые заявления в адрес Зеленского», – подчеркнул Долгов.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Владимир Зеленский является главной причиной задержки подписания соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он заявил о необходимости убедить Киев поддержать мирный процесс. Глава Белого дома также отметил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

    Ранее сообщилось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Российский дипломат также отметил, что Москве было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с «коалицией желающих» с участием Зеленского. Лавров указал, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились.

    Также сообщалось, что европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему деньги для Киева разрывают Евросоюз изнутри.

    15 января 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД высмеял попытки Совета Европы наказать Россию за «Орешник»

    Захарова заявила о провале идей Совета Европы по наказанию России за «Орешник»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Совета Европы ввести меры против России после удара по целям подо Львовом, по мнению МИД, обречены на провал и осмеяние.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативы Совета Европы по отношению к России после удара «Орешником» по целям подо Львовом, передает РИА «Новости». Она отметила, что любые попытки «наказать» Россию или ввести против нее санкции обречены на неудачу и станут предметом насмешек.

    Захарова заявила: «Попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить».

    Дипломат добавила, что действия оппонентов из Страсбурга не повлияют на ситуацию, поскольку Россия приняла решение о выходе из Совета Европы и теперь не видит смысла комментировать подобные заявления с правовой точки зрения.

    По словам Захаровой, Совет Европы полностью поддерживает «преступный киевский режим» и проявляет двойные стандарты в отношении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Киева теперь важна не победа, а выживание.

    А глава британского Минобороны Джон Хили рассказал, что во время визита в Киев едва не попал под удар «Орешника».

    Ранее Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    15 января 2026, 04:12 • Новости дня
    БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Волгоградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Волгоградской области ночью системы ПВО отражают атаку беспилотников на транспортные и энергетические объекты, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    Беспилотниками атакованы объекты транспортной и энергетической инфраструктуры региона. «На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Волгоградской области произошел пожар на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА.

    После ударов беспилотников по Запорожской области более 3 тыс. жителей города Пологи и села Воскресенка остались без электроснабжения. Власти Мясниковского района Ростовской области объявили режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников.

    14 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Центр «Рубикон» уничтожил пункт ВСУ «Кондор» в Харьковской области

    Центр «Рубикон» уничтожил пункт ВСУ «Кондор» в Харьковской области
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие центра «Рубикон» нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения аэроразведки «Кондор» президентской бригады ВСУ в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Российские военные обнаружили надпись о размещении личного состава подразделения аэроразведки «Кондор» президентской бригады ВСУ на одном из заброшенных зданий в населенном пункте Пристань Харьковской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    После дополнительной разведки и подтверждения использования здания подразделением БПЛА, расчет FPV-дронов центра «Рубикон» атаковал пункт временной дислокации украинских военных.

    В министерстве обороны России сообщили, что после удара средствами объективного контроля фиксировалось возгорание на месте цели в режиме реального времени.

    В результате операции была нарушена деятельность подразделения аэроразведки ВСУ на данном направлении.

    Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» изменил ситуацию с использованием беспилотников на Украине. Российские специалисты лишили ВСУ дешевых и простых в сборке дронов, что признали в издании Financial Times.

    14 января 2026, 21:42 • Новости дня
    Евродепутат обвинил ЕС в нежелании завершить конфликт на Украине

    Финский политик Армандо Мема заявил о нежелании ЕС завершить конфликт на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финский политик Армандо Мема раскритиковал политику Каи Каллас, отметив, что санкции Брюсселя не приближают окончание конфликта на Украине.

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил в соцсети X (заблокирована в РФ), что заявления главы евродипломатии Каи Каллас о новых санкциях против России подтверждают нежелание Евросоюза завершить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что если Каллас действительно хочет прекращения конфликта, ей следует быть реалистичной и изменить риторику. Мема отметил, что продолжающаяся санкционная политика ЕС не способствует достижению мира, а наоборот, усугубляет ситуацию.

    Политик также напомнил, что Каллас выступает за конфискацию российских активов, несмотря на признание Евросоюза о необходимости переговоров с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия приступила к разработке 20-го пакета санкций против России еще 21 ноября. Она планирует сосредоточить новые ограничения на уменьшении поступлений от экспорта энергоресурсов и борьбе с так называемым «теневым флотом».

    Также Евросоюз обсуждает возможность отказа от сотрудничества с Россией в сфере ядерной энергетики в рамках данного пакета.


    14 января 2026, 22:41 • Новости дня
    После атак ВСУ на Запорожскую область свыше 3 тыс. абонентов остались без света

    Tекст: Вера Басилая

    После ударов беспилотников по Запорожской области более 3 тыс. жителей города Пологи и села Воскресенка остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Вооруженные силы Украины нанесли удары по территории Запорожской области, в результате которых без электроснабжения остались 3029 абонентов в городе Пологи и селе Воскресенка Пологовского округа, сообщил в Telegram-канале. Евгений Балицкий.

    Он отметил, что атака осуществлялась с помощью беспилотников, опасность повторных ударов сохраняется, поэтому восстановительные работы смогут возобновиться только после стабилизации обстановки.

    В Васильевском округе, где ранее количество обесточенных абонентов доходило до 6500, электроснабжение было полностью восстановлено.

    Ранее свыше 46 тыс. абонентов в пяти муниципальных округах Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии.

    15 января 2026, 17:59 • Новости дня
    Захарова призвала ФРГ ответить за детали Rheinmetall для удара ВСУ по Хорлам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на гибель 29 человек в поселке Хорлы Херсонской области при атаке ВСУ дронами, собранными из немецких комплектующих, и потребовала реакции Берлина.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала журналистов обратиться к властям ФРГ за комментариями по поводу использования ВСУ беспилотников германского производства, передает ТАСС. По словам Захаровой, в результате атаки дронов на село Хорлы Херсонской области в первые минуты 2026 года погибли 29 человек, среди которых были двое детей, еще 31 человек, включая пятерых несовершеннолетних, получили ранения.

    Дипломат заявила: «Режим Зеленского решил отыграться на мирных гражданах нашей страны, и в первые минуты 2026 года боевики ВСУ совершили преднамеренный налет беспилотников на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы Херсонской области, где на празднование Нового года собрались семьи с детьми».

    Захарова особо подчеркнула, что имеются сведения о сборке использованных дронов из деталей, произведенных немецким концерном Rheinmetall. Она обратилась к средствам массовой информации с предложением запросить официальные комментарии в МИД ФРГ, общественных организациях и Союзе журналистов Германии, чтобы узнать их позицию по этому поводу.

    Захарова также заявила, что ответственность за гибель российских женщин и детей несут власти Берлина и все европейские страны, которые поставляют вооружения на Украину, становясь, по ее словам, соучастниками убийств мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в четверг Захарова поставила под сомнение слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о «многогранных» исторических связях Германии и США.

    Она заявила, что считает виновными в гибели людей в Херсонской области всех, кто поддерживает и финансирует боевиков на Украине.

    Напомним, что германский концерн Rheinmetall планирует поставить на Украину первую партию боевых машин пехоты Lynx KF41 в начале 2026 года.

    15 января 2026, 12:48 • Новости дня
    Военный суд приговорил младшего сержанта к 17 годам за госизмену

    Tекст: Вера Басилая

    Младший сержант Роман Воробьев получил 17 лет строгого режима после признания вины в госизмене за контакт с представителем украинской военной разведки, сообщили во Втором Западном окружном военном суде.

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор младшему сержанту Роману Воробьеву, признав его виновным в государственной измене, передает ТАСС.

    Воробьеву назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 300 тыс. рублей, лишение воинского звания и государственной награды.

    На судебном заседании Воробьев полностью признал свою вину.

    Суд установил, что Воробьев, уроженец Алтайского края, весной 2024 года самостоятельно вышел на контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Он сообщил о своем намерении перейти на сторону Украины и передал соответствующую информацию представителям противника.

    Жителю Комсомольска-на-Амуре назначили 17 лет лишения свободы за передачу секретных данных об оборонном предприятии спецслужбам Украины.

    Суд в Москве арестовал ИТ-бизнесмена Тимура Килина по обвинению в государственной измене.

    15 января 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Подразделения группировки «Север» при поддержке авиации, артиллерии и комплексов ТОС «Солнцепек» продвигаются на ряде участков фронта на Сумском направлении. В Сумской области отмечается продвижение на десяти участках в Сумском районе, трех – в Краснопольском и двух – в Глуховском, общее продвижение составило до 700 м, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Краснополье точным ударом беспилотника был уничтожен командный наблюдательный пункт ВСУ, противник потерял до взвода личного состава, включая офицеров. В районе Алексеевки попытка ВСУ выдвинуть штурмовую группу не удалась – вся вражеская группа уничтожена комплексным огневым поражением.

    На Теткинском и Глушковском участках изменений не отмечено, артиллерия «Севера» атаковала позиции ВСУ в районе Рыжевки.

    На Харьковском направлении идут ожесточенные бои, «Северяне» наступают на нескольких направлениях, продавливая оборону ВСУ. ВКС России и «Солнцепеки» наносили точечные удары по выявленным целям, ВСУ оставляют позиции, чтобы избежать окружения.

    В районе Старицы подразделения «Севера» продвинулись на четырех участках, общий прирост составил 400 м под прикрытием артиллерии и ТОС. В лесу юго-западнее Лимана штурмовики заняли два опорных пункта ВСУ, закрепились, продвижение составило до 550 м. В Волчанских Хуторах «Северяне» продвинулись на 200 м и заняли пять домовладений.

    В районе Меловое-Хатнее продолжается расширение зоны безопасности возле российской границы. Ударами беспилотников «Герань-2» поражен пункт дислокации ВСУ в районе Великого Бурлука. На Липцовском участке изменений нет, противник активных действий не предпринимал.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области.

    15 января 2026, 06:14 • Новости дня
    Военные группировки «Восток» уничтожили западную бронетехнику под Гуляйполем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы беспилотных систем российской группировки войск «Восток» уничтожили бронетехнику ВСУ западного производства в ходе освобождения Гуляйполя в Запорожской области, рассказал стрелок с позывным «Татарин».

    По его словам, бойцы российской группировки войск «Восток» уничтожили западную бронетехнику ВСУ в Гуляйполе, передает РИА «Новости». Как рассказал «Татарин», операторы беспилотных систем поразили боевые бронированные машины противника в населенном пункте.

    «Нашими операторами БПЛА в населенном пункте Гуляйполе были поражены боевые бронированные машины противника. Уничтожали бронемашины, «Казак», американские Bradley, а также автомобили – пикапы L200 и бронемашины MaxxPro», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России добились рекордных темпов наступления в 2025 году. Российские войска за одну неделю освободили девять населенных пунктов. Командование потребовало вывести подразделение «Волки да Винчи» с позиций под Гуляйполем.

    15 января 2026, 13:27 • Новости дня
    Кремль заявил о дальнейшем «сужении коридора» решений для Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Коридор возможностей для принятия решений киевскими властями становится все уже, поскольку ситуация для них ежедневно ухудшается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Ситуация на Украине становится все сложнее для властей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, пространство для принятия решений у киевских властей с каждым днем сокращается.

    «Сужается коридор для принятия решений киевским режимом», – подчеркнул представитель Кремля.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, а промедление исходит со стороны Киева.

    Ответственное западное издание Responsible Statecraft отметило, что положение Киева на переговорах ухудшается и его финансовая ситуация остается крайне тяжелой.

    Российский транспорт в 2026 году получит новую конфигурацию

    В 2025 году российский транспорт успешно преодолел целый ряд вызовов и испытаний. О чем именно идет речь, как перестраиваются транспортные потоки внутри страны и за ее пределы – и как они в итоге должны выглядеть уже через несколько лет? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции

    Российские войска вошли на территорию Украины с еще одного направления. На этот раз речь идет об освобождении крохотного села Комаровка в Сумской области. Чем важен данный населенный пункт и почему продвижение на данном участке может иметь значение с точки зрения судьбы самих Сум и формирования зоны безопасности вдоль украинской границы? Подробности

    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине

    В Евросоюзе хотят назначить переговорщика для диалога с Россией по ситуации на Украине. Среди возможных претендентов на эту роль называют действующего президента Финляндии Александра Стубба – сторонника жесткого курса в отношениях с Москвой. Зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Россией и почему Стубб не годится на эту роль? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

