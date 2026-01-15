Депутат Госдумы сравнил спор Зеленского с Кличко со сценкой советских комиков

Депутат Госдумы сравнил спор Зеленского и Кличко с сценкой Штепселя и Тарапуньки

Tекст: Вера Басилая

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет сравнил публичную перепалку между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко с выступлением советского дуэта Штепселя и Тарапуньки, передает ТАСС.

По словам депутата, на фоне энергетического кризиса на Украине их спор выглядит скорее как спектакль для «измученного и многократно преданного ими украинского народа», чем как попытка решить реальные проблемы.

Депутат уверен, что оба политика действуют ради западных денег и, по его мнению, вскоре покинут страну, чтобы жить за рубежом, «осев на теплых западных виллах», продолжая играть роль политических изгнанников.

На фоне энергетического кризиса между Зеленским и Кличко произошел заочный публичный спор.

До этого Кличко обратился к жителям с просьбой временно покинуть город из-за перебоев с отоплением и электричеством.

Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки города к отключениям энерго- и водоснабжения.

Между тем, в Киеве произошел глубокий блэкаут после ударов по энергетической инфраструктуре.