    Зеленский решил убрать Тимошенко
    Вашингтон остановил выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    В США опытные старики начали вытеснять молодежь с рынка труда
    Ученые опровергли слухи о возможности падения 10-метрового астероида на Землю
    Посол России в Копенгагене рассказал о позиции Москвы по Гренландии
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    Радиостанция «Судного дня» выдала в эфир несуществующее слово
    В Новокузнецке заменили персонал роддома после гибели младенцев
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    26 комментариев
    15 января 2026, 06:14 • Новости дня

    Военные группировки «Восток» уничтожили западную бронетехнику под Гуляйполем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы беспилотных систем российской группировки войск «Восток» уничтожили бронетехнику ВСУ западного производства в ходе освобождения Гуляйполя в Запорожской области, рассказал стрелок с позывным «Татарин».

    По его словам, бойцы российской группировки войск «Восток» уничтожили западную бронетехнику ВСУ в Гуляйполе, передает РИА «Новости». Как рассказал «Татарин», операторы беспилотных систем поразили боевые бронированные машины противника в населенном пункте.

    «Нашими операторами БПЛА в населенном пункте Гуляйполе были поражены боевые бронированные машины противника. Уничтожали бронемашины, «Казак», американские Bradley, а также автомобили – пикапы L200 и бронемашины MaxxPro», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России добились рекордных темпов наступления в 2025 году. Российские войска за одну неделю освободили девять населенных пунктов. Командование потребовало вывести подразделение «Волки да Винчи» с позиций под Гуляйполем.

    14 января 2026, 07:10 • Новости дня
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары российских военных по украинской военной инфраструктуре вызвали серьезные трудности для киевского режима и усилили недовольство украинцев правительством, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

    Последние атаки Вооруженных сил России по инфраструктуре киевского режима привели к самой сложной ситуации для Украины с начала спецоперации, говорится в материале Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины – прим. ВЗГЛЯД). Зима – исторический союзник русской армии», – отмечается в публикации.

    Удары ВС России затруднили проведение восстановительных работ, а украинские власти предпочли игнорировать возникшие проблемы, что привело к недовольству среди граждан.

    В статье также говорится, что особое недоверие испытывают к украинскому правительству, поскольку оно не демонстрирует прозрачности относительно реальных масштабов возникших трудностей.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали бежать с занимаемых позиций под натиском российской армии в районе Старицы на Харьковском направлении.

    14 января 2026, 16:20 • Новости дня
    В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией

    Сенатор Джабаров напомнил о русофобии Стубба и назвал его врагом России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное назначение президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от Евросоюза по вопросам Украины.

    Сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале выразил мнение, что выбор Александра Стубба на роль переговорщика от Евросоюза с Россией является неудачным решением. Джабаров отметил, что Стубб известен русофобскими заявлениями и в России его считают врагом.

    В качестве одной из причин обсуждения кандидатуры Стубба газета Pоlitico называет давление со стороны европейских правительств, включая Францию и Италию, на Евросоюз для создания должности переговорщика по вопросам Украины.

    Но по словам Джабарова, финский президент имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом, с которым играет в гольф, однако это не делает его подходящим кандидатом для диалога с Россией.

    «Стубб – игрок в гольф, но не переговорщик. Европейцы думают, что Финляндия – наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО», – отметил сенатор. Он добавил, что европейцам стоит выбрать более подходящую кандидатуру, если они рассчитывают на результативные переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна примет участие в обеспечении мира на Украине, но детали участия пока не определены.

    Напомним, что Финляндия занимает шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД.


    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Комаровку в Сумской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Хотени, Ястребиного и Кондратовки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и погранотряда погранслужбы Украины возле Круглого, Терновой, Старицы и Волчанских Хуторов.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад горючего и три склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, инженерной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Шийковкой, Осиново, Глушковкой, Березовкой, Купянском-Узловым, Кутьковкой, Чернещиной в Харьковской области, Маяками и Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 200 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты в районах Закотного, Константиновки, Краматорска и Новотроицкого в ДНР.

    Противник потерял до 125 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе итальянский бронетранспортер Puma, четыре орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Гришино, Шевченко, Торецкого и Ленино в ДНР, Ивановки, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

     Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, два американских бронетранспортера М113, четыре бронемашины «Казак».

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Копани, Риздвянки, Воздвижевки, Зализничного, Жовтневого, Терноватого и Староукраинки в Запорожской области и Маломихайловки в Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, бронетранспортер, семь бронемашин, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и боевую машину чешской РСЗО Vampire, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    На этой неделе российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области. Ранее они освободили Белогорье в Запорожской области.

    14 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Самарец задержан за шпионаж в пользу Украины

    В Самаре задержали мужчину по подозрению в шпионаже на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самаре местного жителя подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Украины с марта по октябрь 2024 года, он задержан, сообщили в спецслужбах.

    Управление ФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность жителя Самары, причастного к государственной измене в форме шпионажа, сообщает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили: «Установлено, что указанный гражданин, не разделяя цели и задачи проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, в период с марта по октябрь 2024 года осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера сведений в интересах спецслужб Украины, которые могли быть использованы против РФ».

    Следователи областного УФСБ возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Сейчас продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого. Имя задержанного и детали собранных сведений не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Мариуполе был задержан 17-летний юноша по подозрению в передаче украинской военной разведке информации о размещении российских военных частей.

    До этого пенсионер в Запорожской области получил 12 лет колонии строгого режима за передачу на Украину данных о местоположении российских военных и техники.

    А в декабре за передачу данных о местном заводе на Украину был задержан житель Ижевска .

    14 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Зеленский поручил новому министру обороны повысить эффективность мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с новым министром обороны Украины Владимир Зеленский выделил повышение эффективности мобилизации как главный приоритет работы ведомства.

    Масштабные перемены в системе мобилизации поручил провести новому министру обороны Украины Михаилу Федорову  Владимир Зеленский, передает ТАСС. По итогам личной встречи Зеленский заявил, что ведомству предстоит реализовать более масштабные изменения, которые должны гарантировать больше возможностей для оборонных сил и экономики страны.

    В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что определены первые приоритеты для Министерства обороны, среди которых главной задачей названа модернизация мобилизационного процесса.

    Президент подчеркнул, что изменения должны повысить эффективность мобилизации и обеспечить устойчивое функционирование оборонных и экономических структур государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в среду Верховная рада проголосовала за назначение Михаила Федорова министром обороны на Украине. Парламент откладывал рассмотрение его кандидатуры после провала голосования по другому министерскому назначению. Депутаты также утвердили 18-е продление режима военного положения и всеобщей мобилизации.

    Между тем, большинство молодых мужчин с Украины, воспользовавшись разрешением на выезд, массово отправились в Германию, Польшу и Чехию, чтобы не попасть под мобилизацию, сообщила ранее испанская газета Pais.

    15 января 2026, 04:28 • Новости дня
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, в промедлении виноват Киев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.

    14 января 2026, 06:58 • Новости дня
    ВСУ стали спешно покидать позиции в районе Старицы

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения вооруженных сил Украины спешно покидают занимаемые позиции под натиском группировки российских войск «Север» в районе Старицы на Харьковском направлении.

    «Подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции под натиском «Северян», а оставленные окопы тщательно минируют. Кроме того, противником активно проводится дистанционное минирование с помощью БПЛА», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Северяне» продвинулись на четырех участках в районе Старицы, суммарное продвижение составило 450 м.

    На Харьковском направлении российские войска продолжают наступление почти на всех участках, используя все имеющиеся средства поражения. ВСУ находятся в обороне.

    В районе Лимана российские подразделения заняли участок леса и закрепились, продвинувшись до 500 м. В Волчанских Хуторах российские штурмовики заняли и зачистили четыре промышленных здания, обеспечив продвижение на 250 м. В районе Меловое-Хатнее продолжается зачистка лесопосадок, авиация и дроны «Герань-2» уничтожили пункты дислокации ВСУ. На Липцовском участке фронта без существенных изменений.

    На Сумском направлении скорость продвижения российских войск сохраняется высокой. Авиация и артиллерия наращивают интенсивность ударов по позициям ВСУ, которые укрепляют рубежи и пытаются проводить контратаки.

    В Сумском районе штурмовые группы «Северян» продвинулись на 11 участках, а в Краснопольском – на трех, общая глубина продвижения достигла 650 м. В районе Варачино попытка прорыва штурмовой группы ВСУ была своевременно обнаружена, боевики уничтожены комплексным огневым поражением.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, российская авиация наносила удары по выявленным позициям ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 85 в Сумской области и свыше 65 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» сохраняет высокие темпы продвижения в Сумской области, на Харьковском направлении фиксируется высокая интенсивность боев.

    14 января 2026, 06:37 • Новости дня
    Танкер Chevron после атаки беспилотника в Черном море направился в порт

    Tекст: Антон Антонов

    Зафрахтованный американской нефтегазовой корпорацией Chevron танкер, который подвергся атаке беспилотника в Черном море, следует в безопасный порт, сообщили в компании.

    Chevron подтвердила сам факт инцидента и заверила, что команда судна находится в безопасности, а сам танкер – в стабильном состоянии, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что в настоящее время действия координируются с оператором судна и соответствующими властями. Инцидент не оказал влияния на экспорт нефти, отметили в корпорации. В компании подчеркнули, что продолжают внимательно отслеживать развитие ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два танкера у терминала КТК в Черном море получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Экипажи судов не пострадали. Министерство энергетики Казахстана сообщило, что танкер Matilda сохранил мореходность и не получил серьезных повреждений корпуса.

    14 января 2026, 13:45 • Новости дня
    Киев активизировал применение западных РЭБ в зоне СВО

    Киселев: ВСУ увеличили количество французских и немецких систем РЭБ на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне неудач под Купянском ВСУ активизировали использование западных систем радиоэлектронной борьбы и увеличили удары из РСЗО, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    Командование Вооруженных сил Украины увеличило число ударов из натовских реактивных систем залпового огня по всей линии фронта, а также нарастило количество французских и немецких систем радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live».

    «Как только Купянск начал падать – мы заметили, что противник повсеместно, практически по всей линии боевого соприкосновения, начал использовать РСЗО HIMARS», – заявил Киселев.

    Он также заявил, что сегодня 90% этих ракет сбиваются. По словам Киселева, противник также подтянул очень серьезные системы РЭБ французского и немецкого производства.

    Эксперт считает, что Киев рассчитывает усилением западных систем радиоэлектронной борьбы и увеличением числа подразделений операторов БПЛА спасти ВСУ от наступления российской армии. Наращивание этих сил особенно заметно после начала неудач украинской армии в районе Купянска.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска перебрасывают значительные силы к Краматорску, Дружковке и Славянску.

    14 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Центр «Рубикон» уничтожил пункт ВСУ «Кондор» в Харьковской области

    Центр «Рубикон» уничтожил пункт БПЛА ВСУ «Кондор» в Харьковской области

    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие центра «Рубикон» нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения аэроразведки «Кондор» президентской бригады ВСУ в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Российские военные обнаружили надпись о размещении личного состава подразделения аэроразведки «Кондор» президентской бригады ВСУ на одном из заброшенных зданий в населенном пункте Пристань Харьковской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    После дополнительной разведки и подтверждения использования здания подразделением БПЛА, расчет FPV-дронов центра «Рубикон» атаковал пункт временной дислокации украинских военных.

    В министерстве обороны России сообщили, что после удара средствами объективного контроля фиксировалось возгорание на месте цели в режиме реального времени.

    В результате операции была нарушена деятельность подразделения аэроразведки ВСУ на данном направлении.

    Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» изменил ситуацию с использованием беспилотников на Украине. Российские специалисты лишили ВСУ дешевых и простых в сборке дронов, что признали в издании Financial Times.

    14 января 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и предполетной подготовки БПЛА дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 260 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 925 беспилотников, 645 ЗРК, 27 115 танков и других бронемашин, 1641 боевая машина РСЗО, 32 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 746 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине. До этого они поразили украинские военные аэродромы.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по Украине.

    14 января 2026, 09:09 • Новости дня
    Минобороны сообщило о семи сбитых украинских БПЛА над югом России

    Дежурные силы ПВО сбили шесть БПЛА над Ставропольем и один над Кубанью

    Tекст: Мария Иванова

    В утренние часы дежурные расчеты ПВО уничтожили семь самолетных беспилотников на территории Ставропольского и Краснодарского краев, шесть из которых перехватили над Ставропольем.

    Дежурные силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа в небе над двумя южными регионами, сообщает Минобороны России.

    Согласно заявлению, операция прошла в утренние часы – с 7.00 до 9.00 по московскому времени. Из семи беспилотников шесть были сбиты над Ставропольским краем, еще один – над Краснодарским краем.

    В министерстве подчеркнули, что атака была успешно предотвращена благодаря слаженной работе систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в Невинномысске после падения обломков БПЛА загорелись склад и автомобили.

    В Ростове-на-Дону в результате атаки украинских БПЛА погиб мужчина.

    За минувшую ночь над Россией нейтрализовали 48 украинских дронов.

    14 января 2026, 12:57 • Новости дня
    Минобороны: ВС России ежедневно продвигаются в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Вера Басилая

    Российские подразделения продвинулись вглубь обороны ВСУ в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, используя артиллерию и FPV-дроны, сообщили в Минобороны.

    По данным Минобороны, российские военнослужащие ежедневно продвигаются вглубь обороны украинских войск в Сумской и Харьковской областях в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны сообщили, что основные очаги сопротивления, огневые позиции, блиндажи, схроны боеприпасов и подходящие резервы украинских военных уничтожаются точными ударами артиллерии и FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки «Север».

    В результате плотного огневого воздействия украинские военные были вынуждены отступить и оставить свои позиции. Военные подразделения группировки «Север» продолжают ежедневное продвижение в глубину обороны противника на этих направлениях, отметили в ведомстве.

    Ранее подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области.

    Военнослужащие вооруженных сил Украины покидают позиции под натиском российских войск «Север» в районе Старицы на Харьковском направлении.

    14 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Власти Украины в 18-й раз продлили военное положение

    Верховная рада в 18-й раз продлила военное положение на Украине на 90 дней

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховная рада поддержала продление военного положения на Украине сроком до 4 мая текущего года, увеличив действие ограничений еще на 90 дней.

    Верховная рада Украины в 18-й раз одобрила проект закона о продлении военного положения, передает ТАСС. Согласно принятому решению, военное положение будет действовать еще 90 дней, начиная с 3 февраля и до 4 мая.

    За продление соответствующего закона проголосовали 333 депутата, что значительно превышает необходимый минимум в 226 голосов. Голосование транслировалось в прямом эфире заседания парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западное издание Responsible Statecraft отметило, что ситуация для Киева в переговорном процессе ухудшается, а его финансовое положение остается крайне тяжелым. Последний раз военное положение на Украине продлили до начала февраля 20 октября, соответствующие документы внес Владимир Зеленский.


    14 января 2026, 13:31 • Новости дня
    Силы ПВО за четыре часа сбили 33 украинских БПЛА

    Минобороны сообщило о перехвате 33 украинских БПЛА над Азовским морем и Крымом

    Tекст: Мария Иванова

    В течение четырех часов средства противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника, большая часть которых была перехвачена над акваторией Азовского моря.

    В период с 9.00 до 13.00 мск дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Из общего количества сбитых дронов 28 были уничтожены над акваторией Азовского моря, еще три – над территорией Республики Крым, а два – над Краснодарским краем.

    Минобороны подчеркивает, что перехват всех целей осуществлен дежурными расчетами ПВО, что позволило предотвратить возможные последствия атак беспилотников.

    Ранее в среду Министерство обороны сообщило, что российские силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над территориями юга России.

    Утром в Невинномысске после падения обломков БПЛА загорелись склад и автомобили.

    За минувшую ночь над Россией нейтрализовали 48 украинских дронов.

    Катаклизмы не смогли помешать рекордам сельского хозяйства

    2025-й для сельского хозяйства России не был легким сезоном. Испытания принесла не только погода, производству мешало подорожание кредитов и растущая нехватка кадров. И тем не менее российские аграрии закончили год с впечатляющими результатами. Как такое произошло? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО

    Два отстоящих друг от друга примерно на 100 километров направления выглядят наиболее перспективными для продвижения российских войск в зоне СВО в 2026 году. О каких именно участках и городах идет речь, почему оба из них принципиально важны – и как операции в этих зонах будут отличаться тактически? Подробности

    Деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри

    Европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. И этот раскол выходит даже за пределы Европы. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

