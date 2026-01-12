  • Новость часаКосмонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ПВО Венесуэлы взяла отпуск в день захвата Мадуро
    Посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Приставы дали Долиной пять дней на расставание с квартирой
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    Санду заявила о готовности поддержать объединение Молдавии с Румынией
    Белый дом анонсировал захват новых танкеров из Венесуэлы
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    16 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    6 комментариев
    12 января 2026, 23:57 • Новости дня

    База экстремистского «Миротворца» пополнилась данными шести детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Дети из Белоруссии, России и Австралии на этот раз стали угрозой безопасности Украины и попали в экстремистскую базу «Миротворец».

    Украинский экстремистский сайт «Миротворец» добавил в базу персональные данные ещё четверых детей из России, Белоруссии и Австралии. В частности, в список попали двое несовершеннолетних из Белоруссии, которым шесть и 13 лет, по обвинению в «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на территориальную целостность и суверенитет» Украины, передаёт ТАСС.

    Среди фигурировавших в базе новичков также 14-летняя девочка с австралийским гражданством, которую создатели ресурса обвинили в тех же действиях.

    В списке оказалась и 16-летняя жительница Донецка.

    Как отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, украинские власти стремятся сеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами даже малолетних детей. По его словам, такие действия направлены на формирование у молодежи чувства вражды по национальному признаку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сайт «Миротворец» внес в базу персональные данные 25 несовершеннолетних, рожденных с 2019 по 2023 год, среди них оказались граждане России, Таджикистана и Украины. 21 декабря в базу «Миротворца» внесли 12 детей из России. А днем ранее данные еще 20 детей появились на сайте «Миротворец».

    В базу «Миротворца» в новогоднюю ночь внесли данные шестерых детей.


    12 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Иноагент Латынина признала правоту Путина и заявила о «наёживании» фейками
    Иноагент Латынина признала правоту Путина и заявила о «наёживании» фейками
    @ Анатолий Струнин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Признанная в России иноагентом журналист Юлия Латынина, выступавшая с позиций либеральной общественности, заявила, что её долгие годы обманывали ею же воспеваемые СМИ, заставляя верить совсем не в то, что было на самом деле.

    «Я всегда смеялась, когда нам рассказывали, что за всем этим стояла Америка. Но переслушиваю пленку, на которой [помощник госсекретаря США Виктория] Нуланд в 2014-м году обсуждает, кого поставить руководить Украиной, и у меня ощущение, что меня грандиозно наёжили. И даже не с 14 года, а раньше. И я понимаю, что вся та картина, с которой мы радостно пришли к 22 году, была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте. И что многие тезисы [президента России Владимира] Путина гораздо больше соответствовали действительности. И я понимаю, что мне врали», – приводит портал «Брянские новости» высказывание Латыниной в блоге.

    По её словам, она долгое время не стремилась разобраться в том, кто и что говорит, когда же принялась изучать материалы расследований, заметила значительные нестыковки и начала понимать, что между либеральной версией реальности и правдой зияет бездна.

    «И я понимаю, что мне врали», – несколько раз повторяет она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский летом 2025 года расширил санкционный список, включив в него российскую журналистку Юлию Латынину (признана Минюстом России иноагентом).

    Комментарии (82)
    12 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Вооруженных Сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило Минобороны России.

    Завод занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На территории предприятия также производились ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности, которые использовались для атак по гражданским объектам в глубине России.

    В результате удара были разрушены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

    Кроме того, в ходе массированной атаки с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены мощности двух предприятий, участвовавших в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным Минобороны, атака также затронула объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонной промышленности Украины.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником».

    Комментарии (23)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 04:10 • Новости дня
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского Минобороны Джон Хили заявил таблоиду Sun о том, как едва не угодил под удар российского «Орешника», находясь в Киеве, и отметил, что момент оказался серьёзным.

    «Он сказал это после того, как опасно приблизился к российскому ракетному обстрелу. Источник сообщил, что он «чуть не попал» подо Львовом, где в четверг одновременно с атакой беспилотника на Киев была выпущена ракета «Орешник», в результате чего погибли четыре человека», – пишет британская Sun.

    Хили, чей поезд вынужденно остановился, сказал: «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и суровое напоминание о массированных обстрелах украинцев беспилотниками и ракетами в условиях минусовых температур».

    Напомним, Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником». Министр Хили заявил, что в Британии намерены создать новую ракету для ВСУ.

    При этом Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (27)
    12 января 2026, 02:40 • Новости дня
    Стало известно о разработке в России стратосферного беспилотника «Хищник»

    Разработчик рассказал о стратосферном беспилотнике-истребителе «Хищник»

    Стало известно о разработке в России стратосферного беспилотника «Хищник»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В России ведется разработка многофункционального стратосферного беспилотника «Хищник», который сможет выполнять миссии на высоте до 15 км, рассказал генеральный директор компании-разработчика «Герон» Владимир Табунов.

    По его словам, «Хищник» сможет выполнять длительные миссии на больших высотах и частично заменит функции спутниковых и наземных систем. Платформа подходит для коммерческого, научного и оборонного применения, рассказал он ТАСС.

    Ключевые характеристики беспилотника включают максимальную скорость до 550 км/ч, дальность полета до 12 тыс. км, рабочую высоту до 15 тыс. м и полезную нагрузку до 500 кг.

    Табунов отметил, что внедрены вертикальный взлет и посадка, режим висения.

    При разработке использовалась технология «монокрыло», которая позволяет увеличить скорость и полезную нагрузку, а также улучшает скрытность аппарата.

    В «Хищник» интегрированы искусственный интеллект и режим 3D-сканирования пространства. Табунов подчеркнул, что беспилотник сможет решать задачи, связанные с освоением околокосмического пространства.

    «При разработке «Хищника» внедрены решения, которые, по нашей оценке, способны дать существенный технологический эффект для научно-технического прогресса и решения задач, связанных с освоением околокосмического пространства», – сказал гендиректор компании «Герон».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России. Росреестр сообщил о намерении удвоить число своих дронов. Добровольцы на СВО рассказали о создании «роя дронов» для удара по ВСУ.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, как российское оружие было улучшено в 2025 году.

    Комментарии (10)
    12 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Глава подмосковных Химок подала в отставку и удалила аккаунты в соцсетях

    Глава Химом Землякова подала в отставку и удалила свои аккаунты в соцсетях

    Tекст: Денис Тельманов

    Елена Землякова ушла с поста главы подмосковных Химок и удалила все свои аккаунты в социальных сетях.

    Информацию об отставке подтвердила сама Елена Землякова, передает MSK1.ru. На вопрос журналистов она ответила: «Это правда».

    После своего заявления Землякова удалила официальные аккаунты в социальных сетях, где ранее размещались новости о деятельности администрации Химок.

    Портал сообщает, что временно исполняющей обязанности главы Химок назначена Инна Федотова. До этого она работала в аналогичной должности в администрации города Клин, куда была назначена в начале августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов провели задержание бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова по делу о мошенничестве.

    Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для заместителя главы Химок Ирины Жданкиной, обвиняемой во взяточничестве в особо крупном размере.

    Бывший заместитель руководителя Химок Николай Минаев заочно арестован по решению Тверского районного суда Москвы.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Телеканал Welt назвал ситуацию в Киеве с энергетикой катастрофической

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, пребывающий на Украине, сообщил, что катастрофическая ситуация в сфере энергетики в Киеве всё более очевидна.

    «Это становится заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, всё нестабильно. При этом снова и снова отключается вода и электричество», – приводит слова журналиста «360» со ссылкой на YouTube-канал Welt.

    Ваннер отметил, что всё это последствия атак на энергетическую инфраструктуру в городе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света. В украинском Львове также наблюдаются перебои со светом. Пожар  произошел на ТЭЦ-5 в Киеве после серии взрывов. Свет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева.

    Комментарии (9)
    12 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул слабую переговорную позицию Владимира Зеленского.

    На вопрос журналиста New York Times, есть ли у Зеленского «карты в рукаве» для успешных переговоров с Россией, Трамп ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, отсутствие поддержки со стороны главы США станет для Зеленского «полной катастрофой».

    Ранее Трамп выразил разочарование Зеленским.

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Зеленским, показав укоризненный жест.

    Комментарии (6)
    12 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий

    Дипломат Долгов задал фон дер Ляйен вопрос, сколько у нее дивизий

    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Константин Долгов спросил у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее слов о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине.

    Посол по особым поручениям Константин Долгов прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине, передает «Газета.Ru».

    Долгов отметил, что риторика главы Еврокомиссии сводится к конфронтации с Россией и назвал ее позицию лицемерной. Он с иронией спросил: «Она замерзает что ли там, да? Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен, а то она все к войне призывала до сих пор».

    Дипломат напомнил известный вопрос Сталина Черчиллю о количестве дивизий у папы Римского и задал аналогичный вопрос в адрес фон дер Ляйен: «Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?».

    По словам Долгова, Европа и Украина не стремятся к миру. Он подчеркнул, что экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто говорил о необходимости передышки для Киева, чтобы затем продолжить конфронтацию с Россией.

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России показать заинтересованность в урегулировании конфликта прозвучало 12 января.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским во время встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские политики сами не верят в свои антироссийские стратегии, и это обрекает их.

    Комментарии (4)
    12 января 2026, 08:24 • Новости дня
    Солдаты ВСУ уничтожены при попытке установить флаг Украины под Добропольем

    Tекст: Вера Басилая

    Группа бойцов 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ была уничтожена у села Доброполье в Запорожской области при попытке войти в населенный пункт для установки украинского флага, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, группа военнослужащих 106-й отдельной бригады теробороны ВСУ была уничтожена возле села Доброполье Запорожской области при попытке проникнуть в населенный пункт с целью установки украинского флага, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что украинским военным была поставлена задача снять на видео момент установки флага в Доброполье, однако их засекли и ликвидировали у входа в село. По его словам, попытка установить украинский флаг была пресечена силами, контролирующими этот район.

    В декабре 2025 года силовые структуры отмечали, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ВСУ опубликовал в социальных сетях видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. В ролике бойцы держали украинский флаг вместо российского триколора на фоне Красноармейска.

    Ранее подразделения ВСУ предприняли попытку установить флаг Украины с помощью БПЛА на здании городской администрации в Купянске Харьковской области.

    Силовые подразделения и беспилотные системы уничтожили две диверсионные группы и сбили семь дронов с флагами Украины на территории Красноармейска и Димитрова.

    Комментарии (3)
    12 января 2026, 09:52 • Новости дня
    ФСБ сообщила о предотвращении теракта на мосту в Пермском крае

    ФСБ предотвратила попытку подрыва ж/д моста в Пермском крае

    ФСБ сообщила о предотвращении теракта на мосту в Пермском крае
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Пермском крае задержан мужчина, который по указанию телефонных мошенников изготовил взрывное устройство для подрыва железнодорожного моста, дома у него нашли 10 кг взрывчатки.

    Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который, по данным спецслужбы, планировался украинскими спецслужбами на железнодорожном мосту в Пермском крае, передает ТАСС.

    В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что операция проводилась при силовой поддержке Росгвардии на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги.

    В городе Чусовом задержан гражданин России 1972 года рождения. По информации ФСБ, мужчина рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников и, следуя их указаниям, изготовил самодельное взрывное устройство якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры региона. Он перевел мошенникам 350 тыс. рублей на так называемые безопасные счета, а дальнейшие инструкции получал от лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов.

    При обыске по месту жительства задержанного обнаружено 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и веб-камера, предназначенная для наблюдения за железнодорожным мостом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ о незаконном обороте взрывчатых веществ; рассматривается вопрос о возбуждении дел по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки. В ЦОС ФСБ отметили, что по совокупности совершенных преступлений задержанному грозит до пожизненного лишения свободы.

    В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины продолжают активную вербовку россиян в интернете и мессенджерах, склоняя их к тяжким преступлениям. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов никогда не связываются с гражданами через Telegram, не требуют предоставлять данные паспортов и банковских карт, а также не привлекают к оперативным мероприятиям дистанционно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Федеральная служба безопасности предотвратила попытку совершения теракта в отношении школьников в Адыгее.

    ФСБ задержала в Ставрополе девушку за подготовку теракта против военных.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Калужской области.

    Комментарии (6)
    12 января 2026, 02:55 • Новости дня
    Долг BMW перед покупателем из Подмосковья превысил 400 млн рублей
    Долг BMW перед покупателем из Подмосковья превысил 400 млн рублей
    @ Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель Подмосковья, владевший кроссовером X7 немецкого производителя BMW добился взыскания с автоконцерна более 400 млн рублей после того, как ему отказали заменить автомобиль с неисправной вентиляцией сидений.

    Судебный спор между жителем Подмосковья и BMW начался после того, как в купленном в 2021 году за 11 млн рублей кроссовере X7 обнаружилась некорректная работа вентиляции задней части передних сидений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Владелец автомобиля обратился в суд с требованием вернуть деньги и предоставить новый автомобиль. Представители BMW отказались исполнять судебное решение и выплачивать неустойку в размере стоимости автомобиля, сославшись на уход концерна с российского рынка.

    Претензии покупателя авто дошли до Верховного суда, который поддержал истца и отправил спор на повторное рассмотрение с требованием выплатить компенсацию.

    За время затяжных разбирательств сумма долга BMW продолжила расти из-за начисления законной неустойки. На сегодняшний день, по данным источника, долг BMW перед покупателем превысил 400 млн рублей, а ситуация остается беспрецедентной для российского автопрома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, свыше десяти автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей. Среди нарушителей оказался и BMW. Германский автоконцерн BMW за третий квартал 2025 года получил чистую прибыль в 1,7 млрд евро, что значительно превышает результаты прошлого года.

    Комментарии (6)
    12 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Назван регион с самыми высокими сугробами в России

    В Коми зафиксировали самые высокие сугробы в России

    Назван регион с самыми высокими сугробами в России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Самый высокий уровень сугробов в России этой зимой отмечен в Республике Коми, где высота снега достигла 76 сантиметров.

    Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    По его словам, слухи о рекордных сугробах в Подмосковье оказались преувеличены: в Черустях высота снега составляет 52 сантиметра, а в расположенных рядом областях снежный покров не превышает 45 сантиметров.

    Леус отметил, что в Костромской области уровень снега также составляет 52 сантиметра, во Владимирской области, в городе Гусь-Хрустальный, сугробы достигли 58 сантиметров, а в Нижегородской области – уже 60 сантиметров.

    «Самый высокий снежный покров не в Архангельской области, а в Коми, там намело сугробы высотой 76 сантиметров», – подчеркнул специалист. По его данным, такие показатели делают Коми лидером по высоте снежного покрова в России в этом сезоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион оказался во власти очередного южного циклона, который принес снег, потепление и местами гололед.

    Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что рабочая неделя будет умеренно морозной, а в понедельник под влиянием циклона пройдет снег с общим количеством до пяти мм при температуре от минус трех до минус восьми градусов.

    В Москве собрали почти 1 млн кубометров снега после сильного снегопада, начавшегося 8 января.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 15:39 • Новости дня
    Мирошник рассказал о массовых расстрелах ВСУ мирных жителей в Селидове

    Мирошник: ВСУ перед уходом из Селидово в массовом порядке убивали мирных жителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные подразделения Вооруженных сил Украины в Селидово Донецкой народной республики перед освобождением города российскими войсками в 2024 году массово убивали мирных жителей, включая инвалидов и пожилых людей, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, подобные действия отмечались не только на улицах города, но и в многоквартирных домах, передает ТАСС. В квартирах были обнаружены тела мирных жителей, застреленных на близком расстоянии. Большинство погибших – это пожилые граждане и люди с ограниченной подвижностью, которые не могли самостоятельно эвакуироваться из города.

    «В последние дни пребывания их (ВСУ) в Селидове карательные группы ходили по улицам и расстреливали население, которое попадалось им на глаза. Точно так же проводились чистки и по многоэтажным зданиям, где в квартирах найдены тела людей, застреленных практически в упор. Среди них очень большое количество стариков, а также инвалидов, людей обездвиженных или с определенными проблемами передвижения, которые просто не могли покинуть эти территории», – заявил Мирошник.

    Ранее Мирошник сообщил, что в результате преступных действий украинских военных в Селидово погибли 130 человек.

    Он также заявил, что украинские боевики угрожали уничтожением всех жителей Селидово и расстреливали отказавшихся покинуть дома.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 14:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области
    Российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Днепр» освобождено Новобойковское в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригадам береговой обороны ВСУ, теробороны и нацгвардии около Кирова, Орехова, Юрковки в Запорожской области и Садового в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уничтожены до 50 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Кондратовки и Мирополья в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны рядом со Старицей.

    При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Благодатовки, Ковшаровки, Моначиновки, Нечволодовки, Новоосиново, Петровки и Синихи в Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 и два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов, а также боевая машина РСЗО «Град». Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Кондратовки, Константиновки, Краматорска, Никифоровки, Славянска и Степановки в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 190 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113 и итальянский Puma, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и шведский Archer. Уничтожены четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и пяти бригад нацгвардии в поблизости от Белицкого, Водянского, Гришино в ДНР, Гавриловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих. Уничтожены пять бронемашин, включая американский бронетранспортер Stryker, бронеавтомобили HMMWV и австралийский Bushmaster, а также три пикапа и артиллерийское орудие, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Александровки, Орлов в Днепропетровской области, Голубково, Горького, Зализничного, Новоукраинки, Самойловки и Шевченковского в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, три бронемашины, боевую машину РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году.

    Напомним, накануне российские военные освободили Белогорье в Запорожской области, а до этого они очистили Зеленое в той же Запорожской области.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника

    Tекст: Денис Тельманов

    В диппредставительстве подтвердили смерть сотрудника Панова и сообщили о поддержке его семьи, а также о подготовке репатриации тела на Родину.

    О смерти сотрудника посольства сообщило диппредставительство России на Кипре, передает ТАСС. В заявлении говорится: «С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник посольства А.В.Панов».

    В посольстве подчеркнули, что считают произошедшее личной трагедией для семьи Панова, а также отметили, что оказали родным всю необходимую помощь.

    Диппредставительство уточнило, что взаимодействует с кипрскими компетентными органами для скорейшей репатриации тела Панова на Родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР, чтобы почтить память умершего посла Александра Мацегоры.

    Российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров скончался после продолжительной болезни.

    Чрезвычайный и полномочный посол СССР в отставке Владимир Семенов умер на 98-м году жизни.

    Комментарии (0)
    Главное
    Президент Мексики оценила угрозу вторжения США
    СМИ узнали о готовности главы МИД Ирана Арагчи встретиться с Уиткоффом
    Назначена дата аукциона по продаже аэропорта Домодедово
    Посол России рассказал об условиях содержания Мадуро в американской тюрьме
    Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
    Экс-ведущую «Орла и решки» не пустили в США из-за записи о секс-путешествиях
    Глава подмосковных Химок подала в отставку и удалила аккаунты в соцсетях

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Северная Корея показала подводную аномалию

    Колоссальное достижение под конец 2025 года показала Северная Корея – почти готовую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами. Перед нами не просто очередной военный корабль КНДР, а настоящий технологический прорыв. И кроме того – большая военно-политическая загадка. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

      Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации