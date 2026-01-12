Tекст: Катерина Туманова

Украинский экстремистский сайт «Миротворец» добавил в базу персональные данные ещё четверых детей из России, Белоруссии и Австралии. В частности, в список попали двое несовершеннолетних из Белоруссии, которым шесть и 13 лет, по обвинению в «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на территориальную целостность и суверенитет» Украины, передаёт ТАСС.

Среди фигурировавших в базе новичков также 14-летняя девочка с австралийским гражданством, которую создатели ресурса обвинили в тех же действиях.

В списке оказалась и 16-летняя жительница Донецка.

Как отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, украинские власти стремятся сеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами даже малолетних детей. По его словам, такие действия направлены на формирование у молодежи чувства вражды по национальному признаку.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сайт «Миротворец» внес в базу персональные данные 25 несовершеннолетних, рожденных с 2019 по 2023 год, среди них оказались граждане России, Таджикистана и Украины. 21 декабря в базу «Миротворца» внесли 12 детей из России. А днем ранее данные еще 20 детей появились на сайте «Миротворец».

