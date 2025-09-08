Чехия объявила белорусского дипломата персоной нон грата

Tекст: Ирма Каплан

«Этот случай показывает, что мы не должны допускать злоупотребления Шенгенским соглашением во враждебных целях. Агенты, пользующиеся дипломатическими привилегиями, не должны иметь полную свободу действий по всей Европе», – приводит слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского чешское информагентство CTK.

Он добавил, что продолжит добиваться введения ограничений на европейском уровне «в первую очередь в отношении российских дипломатов».

Директор Бюро разведки и безопасности Чехии Михал Куделка сообщил, что данная ситуация доказывает, как международное сотрудничество между разведслужбами помогает в нынешней обстановке блюсти безопасность. Куделка также высказался за ограничение передвижения российских и белорусских дипломатов в Шенгенской зоне.

Его ведомство ранее заявило в соцсети Х о ликвидации белорусской разведывательной сети в Европе, которую якобы создало белорусское КГБ. И вместе с коллегами из других европейский стран эту сеть Чехии удалось вычислить и ликвидировать, сообщили в Бюро.

Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, МИД Эстонии объявил первого секретаря российского посольства персоной нон грата. Россия пообещала проработать ответные меры на высылку дипломата Эстонией.

Власти Австралии решили выслать посла Ирана и закрыть свое посольство в Тегеране после обвинений Тегерана в организации атак против еврейской общины.