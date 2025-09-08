  • Новость часаПутин наградил Герасимова орденом Мужества
    Германия топит британского кандидата в украинские президенты
    Кулеба признался в побеге с Украины
    Эксперт предсказал кризис власти в Японии после отставки Исибы
    Агроном объяснил щедрый урожай помидоров в 2025 году
    МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич
    Лидеры БРИКС обсудили создание более справедливого мирового порядка
    ЕС задумался о санкциях против Китая из-за России
    Возросло число жертв теракта в пассажирском автобусе в Иерусалиме
    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией
    Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    8 сентября 2025, 21:30 • Новости дня

    Чехия объявила белорусского дипломата персоной нон грата

    Tекст: Ирма Каплан

    Чехия объявила белорусского дипломата персоной нон грата за якобы участие в разведывательной сети, которую раскрыли местные и дружественные спецслужбы. Дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть страну.

    «Этот случай показывает, что мы не должны допускать злоупотребления Шенгенским соглашением во враждебных целях. Агенты, пользующиеся дипломатическими привилегиями, не должны иметь полную свободу действий по всей Европе», – приводит слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского чешское информагентство CTK.

    Он добавил, что продолжит добиваться введения ограничений на европейском уровне «в первую очередь в отношении российских дипломатов».

    Директор Бюро разведки и безопасности Чехии Михал Куделка сообщил, что данная ситуация доказывает, как международное сотрудничество между разведслужбами помогает в нынешней обстановке блюсти безопасность. Куделка также высказался за ограничение передвижения российских и белорусских дипломатов в Шенгенской зоне.

    Его ведомство ранее заявило в соцсети Х о ликвидации белорусской разведывательной сети в Европе, которую якобы создало белорусское КГБ. И вместе с коллегами из других европейский стран эту сеть Чехии удалось вычислить и ликвидировать, сообщили в Бюро.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, МИД Эстонии объявил первого секретаря российского посольства персоной нон грата. Россия пообещала проработать ответные меры на высылку дипломата Эстонией.

    Власти Австралии решили выслать посла Ирана и закрыть свое посольство в Тегеране после обвинений Тегерана в организации атак против еврейской общины.

    6 сентября 2025, 00:33 • Новости дня
    Русские дети записали видеообращение после провала «антимигрантского» экзамена

    Tекст: Ирма Каплан

    Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку при поступлении в школу, опубликовали обращения в интернете.

    Видеообращения ребят, не сдавших недавно введенный экзамен на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы, были размещены в соцсетях. Несостоявшиеся школьники рассказали, что из-за результатов теста им отказали в приеме в школу, пишет «Лента.ру».

    В одном из роликов мальчик Мирон рассказывает, как приехал на свою историческую родину, в Россию, но комиссия решила, «что я мигрант с недостаточным знанием русского языка. А кроме русского языка я никакого языка не знаю». В аналогичной ситуации оказались и другие дети, записавшие обращения.

    Ранее член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова сообщила об открытии в Екатеринбурге отдельной школы для детей мигрантов. По ее словам, российские ученики были переведены в другое учебное заведение. Ахмедова отметила, что «эти дети выйдут в российское общество с чужим культурным кодом, и будут этим кодом шатать нашу страну».

    «Такая сегрегация и создание школ из детей мигрантов – прямое нарушение прав человека <...> Это самая настоящая сегрегация – делить учеников по национальности», – написала в Telegram-канале Ахмедова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в обращении к министру просвещения Сергею Кравцову член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов предложил ввести специальный порядок принятия в школы детей, чьи семьи являются представителями коренных народов России.

    5 сентября 2025, 23:01 • Новости дня
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре указал на необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26.

    «Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин пояснил, что реализация этого проекта позволит модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения.

    «Да и, мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», – отметил он.

    Также на заседании Путин отметил, что в условиях санкционного давления Россия смогла разработать собственные инновационные турбины.

    Напомним, во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав на совещании ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    До этого, первый вице-премьер Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказывал, что новый российский тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах.

    Кроме того, Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    6 сентября 2025, 04:25 • Новости дня
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Итальянский портал L'Antidiplomatico по итогам парижского заседания «коалиции желающих», которая смогла сформулировать свои намерения в предложение о миротворцах на Украине от 26 стран, иронично высмеял, отметив, как российский президент Владимир Путин одной фразой разбил все их планы.

    «Тридцать тысяч человек из десяти стран. Вот щит, которого хотел Зеленский – это один из триумфальных заголовков, которые читаются в итальянских газетах после «круглого стола», который 4 сентября увидел собравшихся в Париже «желающих» (вести войну). Тридцать тысяч солдат-так «много», что сами украинцы не знают, смеяться ли за несчастную шутку или плакать», – начинает L'Antidiplomatico статью, в которой описывает нелепость попыток европейцев противопоставить что-либо России.

    В материале в рыцарской стилистике подчеркивается, что потуги Урсулы–Демонии– Гертруды превратить майданистскую Украину в «стального дикобраза» не увенчались успехом, так как президент России сразу же ответил на европредложение о миротворцах на Украине.

    «О чем же болтали в Париже рыцари апокалипсиса, ревностные партизаны, готовые послать «тридцать тысяч человек» куда-нибудь на Украину, далеко от фронта и о которых Владимир Путин уже заявил, что в случае появления они станут «законной целью» российского оружия», – иронизирует автор.

    Он высмеивает заявления президента Франции Эммануэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте о том, что отправка войск зависит исключительно от Киева, а не от России. Эти реплики воспринимаются скорее как инструмент информационного давления, чем как план действий по развертыванию европейских военных после заключения перемирия и на условиях Запада.

    Пока европейские страны протестуют против отправки войск на Украину,  «желающие» все размышляют об «альтернативных решениях», типа нерегулярных формирований или наемников из третьих стран.

    «Как бы то ни было, отечественные или зарубежные, Москва ясно и четко говорит, что любая иностранная военная сила на украинской территории недопустима: как до, так и после возможного мирного соглашения и «риторика европейских элит о «миротворцах» превращается в дестабилизирующий фактор, мешающий перспективам политического урегулирования», – подчеркнул L'Antidiplomatico.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    В Еврокомиссии приветствовали слова Путина о перспективе членства Украины в ЕС.

    5 сентября 2025, 22:22 • Новости дня
    Мантуров рассказал, когда ГАЗ начнет собирать новые «Волги»

    Tекст: Ирма Каплан

    Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) приступит к сборке первых российских автомобилей под брендом «Волга» в начале 2026 года, сообщил вице-премьер России Денис Мантуров.

    «Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства», –  приводит его слова ТАСС.

    Возможность привлечения китайского партнера к проекту он комментировать не стал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Денис Мантуров оценил комфорт нового кроссовера Lada Azimut от «АвтоВАЗа», который, в свою очередь, назвал сроки запуска производства и начала продаж Lada Azimut.

    5 сентября 2025, 21:42 • Новости дня
    Митволь попросил Путина о помиловании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, приговоренный к 4,5 годам лишения свободы за хищения при строительстве метро Красноярска, подал прошение о помиловании

    «Стороной защиты представлен ответ на запрос, полученный от комиссии по вопросам помилования, согласно которому ходатайство о помиловании рассмотрено на заседании комиссии и принято решение о внесении президенту Российской Федерации соответствующего предложения по вопросу применения акта помилования в отношении осужденного», – сказано в материалах дела, передает РИА «Новости».

    Комиссия по вопросам помилования также учитывала мнение Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство дало Митволю положительную характеристику.

    В сентябре 2023 года суд в Красноярске признал бывшего заместителя главы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя виновным в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске и назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

    В августе прошлого года Восьмой кассационный суд в Кемерово оставил в силе приговор Митволю.

    Напомним, Верховный суд отказался пересматривать приговор Митволю.

    6 сентября 2025, 03:18 • Новости дня
    Черноморский флот начал испытания беспилотной лодки на оптоволокне «Ушкуйник»

    Беспилотная лодка на оптоволокне «Ушкуйник» прошла первые испытания на базе ЧФ

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Новейшая беспилотная лодка с оптоволоконным управлением проходит испытания на базе Черноморского флота, а ее боевые испытания запланированы на сентябрь, сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

    Испытания новейшей беспилотной лодки «Ушкуйник» проходят на полигоне Черноморского флота. Она управляется по оптоволоконному кабелю, который сразу тонет и ложится на дно благодаря тяжести и защищенной конструкции, передает  ТАСС.

    По словам гендиректора НПЦ «Ушкуйник» Алексея Чадаева, кабель может быть армированным и достигать больших размеров.

    «Сейчас на Черноморском флоте ведутся полигонные испытания новейшей беспилотной лодки на оптоволоконном управлении, разработанной специалистами НПЦ «Ушкуйник». Боевые испытания пройдут в сентябре. На изделии установлена катушка с защищенным оптоволоконным кабелем», – рассказал Чадаев.

    Разработка предназначена для выполнения разных задач: лодка может применяться как камикадзе, использоваться как авианосец для FPV-дронов или служить истребителем украинских беспилотных катеров. В последнем случае дроны запускаются с борта лодки и управляются по радио, а оптоволоконный канал обеспечивает надежную связь с операторами на суше.

    Впервые лодку публично покажут 6–7 сентября на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для эффективного противодействия беспилотникам, первые образцы уже прошли успешные испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    При этом в рамках Восточного экономического форума представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 км благодаря использованию воздушного ретранслятора.

    6 сентября 2025, 07:07 • Новости дня
    Кобяков заявил о невозможности диалога с узурпатором власти Зеленским

    Tекст: Ирма Каплан

    Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции отверг возможность вести диалог с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «С узурпатором власти на Украине Зеленским диалог вести невозможно», – приводит  РИА «Новости» его слова.

    Кобяков указал на то, что Западу стоило бы это увидеть, но для этого необходим «глаза и желание».

    «В США это тоже видят, но у них в общем-то свои задачи. ВСУ с начала СВО потеряли 1,8 млн человек личного состава… Это, конечно, геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалистов», – сказал Кобяков.

    Мирные инициативы американского президента, по его словам, могли бы принести результат на пути к миру.

    «Они могли бы вылиться в результативную историю», отметил советник российского президента, если бы США, к примеру, отключили Starlink. Все бы закончилось сразу же.

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    6 сентября 2025, 05:42 • Новости дня
    На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на сумму 6,51 трлн рублей

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе Десятого Восточного экономического форума во Владивостоке подписаны более 350 соглашений на свыше 6,5 трлн рублей, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

    «Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляю коммерческую тайну» – приводит его слова РИА «Новости» на итоговой пресс-конференции ВЭФ.

    Кобяков добавил, что в мероприятии поучаствовали восемь тысяч человек из 75 стран и территорий.

    «В форуме приняли участие более 8 тыс. 400 участников и представителей СМИ, – уточнил он. По словам советника президента, делегации из Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса стали самыми многочисленными на ВЭФ-2025.

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 5 сентября,  зампред правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что более 7,3 тыс. человек, включая 1,4 тыс. журналистов, посетили ВЭФ.

    5 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин в Самаре начал совещание по вопросам двигателестроения

    Путин на совещании по вопросам двигателестроения указал на лидерство России

    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    «Подчеркну, что, как в советское время, так и сегодня, Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. Только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50% – с 791 до 1 тыс. 227 штук», – сказал Путин, открывая заседание.

    Он отметил, что такая позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны, для обновления транспорта, энергетики, в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития.

    «И, конечно, для дальнейшей ритмичной работы предприятий отрасли и их многочисленных смежников по всей цепочке кооперации», – добавил он.

    В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Афзалов.

    Также на мероприятии присутствуют председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрей Тюлин, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Вадим Бадеха, гендиректор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Александр Грачев, управляющий директор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, управляющий директор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    6 сентября 2025, 02:35 • Новости дня
    Песков сообщил о проведении Путиным прямой линии до конца года

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин проведет прямую линию с большой пресс-конференцией, сообщил в интервью на Восточном экономическом форуме пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Да, до конца года тоже будем проводить обязательно», – сказал он ТАСС в ответ на  вопрос о планах в текущем году провести прямую линию с большой пресс-конференцией.

    Год назад 19 декабря состоялась прямая линия и большая пресс-конференция в совмещенном формате под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Такой формат был выбран в третий раз. Изначально мероприятия проходили раздельно.

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в завершение пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке президент России отметил вклад гостей и коллег в совместную работу. Путин также спрогнозировал формирование многополярного мирового порядка на ближайшие десятилетия и призвал обеспечить мягкую посадку экономики России.

    5 сентября 2025, 23:50 • Новости дня
    WP назвала резким ответ Путина на намерения ЕС разместить на Украине войска

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что любые иностранные военные контингенты, размещенные на территории Украины, будут рассматриваться как военные цели, газета Washington Post заявила, что эти слова стали резким отпором США.

    «Это стало резким отпором продолжающимся попыткам США добиться будущего мирного урегулирования», – пишет Washington Post (WP).

    По данным газеты, в четверг, после встречи в Париже с Владимиром Зеленским и телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, европейские лидеры заявили, что достигли широкого согласия по плану развертывания войск в рамках послевоенного урегулирования, которое также предполагает предоставление Соединенными Штатами воздушной поддержки, разведывательных данных и рекогносцировки.

    Как заявил российский лидер, если на Украине появятся какие-либо войска, особенно сейчас, в ходе боевых действий, Россия будет исходить из того, что это  законные цели для уничтожения. Если же будут приняты решения, которые приведут к долгосрочному миру, то, по его мнению, нет смысла в их присутствии на территории Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    6 сентября 2025, 07:28 • Новости дня
    Михалков на ВЭФ рассказал, за что американское кино достойно огромного уважения

    Михалков на ВЭФ рассказал, за что следует уважать американское кино

    Tекст: Ирма Каплан

    Режиссер Никита Михалков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) высказался о том, что современный американский кинематограф стал инструментом идеологического и коммерческого влияния, однако есть то, за что его следует одарить огромным уважением.

    Михалков отметил, что во времена Великой депрессии многие образы, такие как американский полицейский в темных очках с раздвинутыми ногами и со сцепленными руками за спиной пришли в сознание общества именно из фильмов, а не наоборот.

    В тяжелые моменты это спасало Америку, уточняет режиссер в ходе делового завтрака «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения» на ВЭФ.

    «Мало того: и большую часть мира американское кино научило считать, что это кино лучшее. Достойно это уважения? Огромного. Лично я мечтал бы, чтобы это было так же и в нашем кинематографе. Но на сегодняшний день американское кино и »Оскар« превратились в общем-то в инструмент влияния, с одной стороны, а с другой стороны, в премию обкома», – приводи РИА «Новости» слова Михалкова.

    Он отметил, что современные западные фильмы строятся на шаблонах и типажах, а это превращает их исключительно в бизнес-продукт. К примеру, фильм «Анора» Шона Бейкера оскароносный российский режиссер считает слабым.

    «Если взять фильм «Анора», который выстрелил и на Каннском фестивале, и на «Оскаре», и так далее, который, по сути, является очень средним по художественной линии. Я не говорю про содержание, просто по кино это кино слабое, на мой взгляд, по крайней мере. Но я тешу себя надеждой, что я имею право к этому относиться с точки зрения профессионала», – поделился Михалков.

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, народный артист РФ режиссер, писатель, депутат Госдумы Николай Бурляев призвал отказаться от выдвижения российских фильмов на премию «Оскар» и создать отечественную альтернативу.

    6 сентября 2025, 02:48 • Новости дня
    В Еврокомиссии приветствовали слова Путина о перспективе членства Украины в ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, указав на то, что подобные стремления в отношении НАТО – «это другой вопрос». Европейская комиссия позитивно отреагировали на позицию Москвы в этом вопросе, сказала представитель ЕК Паула Пиньо.

    Пресс–секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо приветствовала слова президента России Владимира Путина о желании Украины вступить в ЕС, пишет портал Euractiv. «Очень приятно, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе», – заявила она журналистам в пятницу.

    Комментируя идею отправки военного контингента из стран Европы на Украину, Пиньо заявила, Украина сама должна принять решение о размещении войск на своей территории. «Вклад этих 26 стран означает, что они готовы внести свой вклад каким–либо образом. Будь то войска, будь то усиление украинских вооруженных сил, [или] укрепление Украины», – добавила представитель Еврокомиссии.

    Ранее Путин на пленарной сессии ВЭФ подчеркнул, что Москва не выступала против стремления Киева к европейской интеграции, но считает вариант со вступлением Украины в НАТО абсолютно неприемлемо с точки зрения национальной безопасности России. Ранее российский лидер отмечал, что долгосрочные риски для безопасности России связанные с возможным вступлением Украины в НАТО.

    В четверг 26 стран, входящих в «коалицию желающих», предложили гарантии безопасности Украине в виде отправки военного контингента из стран Европы, на что Путин ответил, что западные войска на Украине станут законными целями для России.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала, насколько велики шансы Украины вступить в Евросоюз в обозримом будущем.


    6 сентября 2025, 07:42 • Новости дня
    Бойцы «Севера» сообщили о считанных метрах до освобождения Юнаковки

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» сообщили об успехах на Сумском направлении фронта в районе Юнаковки: несмотря на активацию противника, который пытается совершать контратаки, до освобождения поселения осталось немного.

    «Штурмовые группы ВДВ с тяжелыми боями продолжают продвижение в Юнаковке, до полного освобождения населенного пункта остались считанные метры. Противник активизировался и усиливает давление на фланги. По нему работает российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По их словам, за сутки ВСУ попытались реализовать четыре контратаки: две в районе Андреевки и по одной в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. В итоге российские бойцы уничтожили более 50% живой силы штурмовых групп ВСУ и две ББМ.

    В Волчанске на Харьковском направлении штурмгруппы «Северян» отразили одну контратаку и продвинулись на левом берегу реки Волчья на 100 м, заняли одно техническое здание и закрепились. Также есть значительные продвижения в районе Тихого.

    В лесу западнее Синельниково штурмовики продвинулись на 200 м и заняли опорный пункт и огневую позицию ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» заметили, как возрастных солдат ВСУ переводят в штурмовики близ Сум. Кроме того, артиллерия группировки российских войск «Север» нарастила усилия по уничтожению позиций ВСУ на Сумском направлении.

    5 сентября 2025, 22:10 • Новости дня
    Россельхознадзор опроверг поставки яиц в США

    Tекст: Ирма Каплан

    Россельхознадзор прокомментировал сообщения СМИ о закупках США в июле партии российских яиц впервые с 1992 года.

    Россия не поставляла яйца в США, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Россельхознадзора, подчеркнув, что не существует ни одной российской компании, аттестованной на экспорт яиц в США.

    «Никакие поставки яиц из России в США не осуществлялись», – ответили в Россельхознадзоре.

    В ведомстве отметили, что служба обладает самыми полными и точными данными о продукции, вывозимой из России. И объяснили, что внесенные в систему «Цербер» поставщики обязаны проводить лабораторные исследования продукции для соответствия требованиям страны-импортера в аккредитованных лабораториях. Оформление ветеринарных сертификатов также происходит в системе «ВетИС».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, появилась информация о том, что на американский рынок впервые за последние десятилетия состоялась поставка свежих яиц домашних кур из России на фоне роста цен.

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации