Чехия объявила белорусского дипломата персоной нон грата за якобы участие в разведывательной сети, которую раскрыли местные и дружественные спецслужбы. Дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть страну.
«Этот случай показывает, что мы не должны допускать злоупотребления Шенгенским соглашением во враждебных целях. Агенты, пользующиеся дипломатическими привилегиями, не должны иметь полную свободу действий по всей Европе», – приводит слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского чешское информагентство CTK.
Он добавил, что продолжит добиваться введения ограничений на европейском уровне «в первую очередь в отношении российских дипломатов».
Директор Бюро разведки и безопасности Чехии Михал Куделка сообщил, что данная ситуация доказывает, как международное сотрудничество между разведслужбами помогает в нынешней обстановке блюсти безопасность. Куделка также высказался за ограничение передвижения российских и белорусских дипломатов в Шенгенской зоне.
Его ведомство ранее заявило в соцсети Х о ликвидации белорусской разведывательной сети в Европе, которую якобы создало белорусское КГБ. И вместе с коллегами из других европейский стран эту сеть Чехии удалось вычислить и ликвидировать, сообщили в Бюро.
