В Киеве открылось представительство компании миллиардера Джеффа Безоса

Tекст: Ольга Иванова

Американская компания TWP Ukraine LLC, бенефициарным владельцем которой является основатель Amazon Джефф Безос, зарегистрировала свое представительство в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на агентство РБК-Украина. В реестре указано, что компания займется предоставлением информационных услуг и будет работать как информационное агентство.

РБК-Украина отмечает, что регистрация дочерней компании в Киеве может быть связана с аналитикой данных. В частности, TWP Ukraine LLC может собирать и анализировать открытые данные о рынках Восточной Европы, а также изучать потребительские тенденции и поведение пользователей.

Офис представительства находится в здании рядом с Киевским апелляционным судом. Материнская компания была создана в 2024 году в США, ее офис расположен в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

Джефф Безос, согласно реестру, владеет 99,9% уставного капитала TWP Ukraine LLC, однако не обладает прямым решающим влиянием на компанию. Киевским представительством будет руководить адвокат Максим Махиня. Сроки фактического начала работы компании на Украине пока не называются.

