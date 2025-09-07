Пожар охватил более 1 тыс. кв. м. здания кабмина Украины

Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России

Tекст: Алексей Дегтярев

Российская сторона ведет уважительный диалог с теми, кто при уходе с рынка выполнил все обязательства, указал Песков, передает ТАСС.

Однако тем, кто поступил непорядочно, возвращение обойдется дорого, подчеркнул он.

«Те, кто финансировал ВСУ, – это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», – сказал Песков.

Ранее президент Владимир Путин напоминал, что многие европейские компании, ранее ушедшие с российского рынка по политическим причинам, сейчас рассчитывают вернуться при смягчении ограничений.

Также он указывал, что Россия открыта для сотрудничества со всеми странами и не намерена изолироваться.