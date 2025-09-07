В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.9 комментариев
Пожар охватил более 1 тыс. кв. м. здания кабмина Украины
Пожар в здании кабмина на Украине распространился на более 1 тыс. кв. метров, а к его ликвидации привлечены сотни спасателей и спецтехника, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
По его словам, пожар в здании кабинета министров Украины в Киеве охватил более 1 тыс. квадратных метров, передает РИА «Новости». Клименко сообщил, что спасатели локализовали возгорание и продолжают его тушение. По его словам, в операции участвуют более 400 спасателей, более 100 единиц техники, а также пожарные вертолеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолеты задействовали для тушения пожара в здании кабинета министров на Украине. Здание кабмина в Киеве загорелось после падения беспилотного летательного аппарата.