Tекст: Антон Антонов

«На Сумском направлении в южной части Юнаковки подразделения ВДВ дожимают остатки сил ВСУ. Противник не оставляет попыток прорвать фланги наступающей группировки «Северян». Российская авиация, артиллерия, ракетчики и расчеты БПЛА продолжают наносить огневое поражение по скоплениям живой силы и техники врага на всем участке фронта», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В районе Андреевки две контратаки ВСУ были отражены, уничтожены две боевые бронированные машины украинских войск с экипажем.

На направлениях Теткино и Глушково изменений не отмечено, ВСУ не проявляли активности.

«На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске и в лесу западнее Синельниково», – сказано в сообщении.

В Волчанске российские силы отразили украинскую контратаку. На левом берегу реки Волчья российские силы заняли техническое здание и закрепились, зачистив подвалы.

В лесу западнее Синельниково штурмовые подразделения группы «Северян» заняли две огневые точки ВСУ и продвинулись на 200 м.

ВСУ доукомплектовывают подразделения принудительно мобилизованными и проводит новые контратаки, но российская авиация и ТОСы продолжают наносить удары по выявленным позициям.

На участке фронта Меловое-Хатнее существенных изменений нет, ВСУ укрепляются, по их позициям работают авиация и ТОСы. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны поражали украинские позиции.

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие российской группировки войск «Север» сообщили об успехах на Сумском направлении фронта в районе Юнаковки: несмотря на активацию противника, который пытается совершать контратаки, до освобождения поселения осталось немного.