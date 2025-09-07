В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.9 комментариев
ВСУ безуспешно попытались прорвать фланги «Северян» на Сумском направлении
Группировка российских войск «Север» «дожимает» остатки украинских подразделений в южной части Юнаковки на Сумском направлении.
«На Сумском направлении в южной части Юнаковки подразделения ВДВ дожимают остатки сил ВСУ. Противник не оставляет попыток прорвать фланги наступающей группировки «Северян». Российская авиация, артиллерия, ракетчики и расчеты БПЛА продолжают наносить огневое поражение по скоплениям живой силы и техники врага на всем участке фронта», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
В районе Андреевки две контратаки ВСУ были отражены, уничтожены две боевые бронированные машины украинских войск с экипажем.
На направлениях Теткино и Глушково изменений не отмечено, ВСУ не проявляли активности.
«На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске и в лесу западнее Синельниково», – сказано в сообщении.
В Волчанске российские силы отразили украинскую контратаку. На левом берегу реки Волчья российские силы заняли техническое здание и закрепились, зачистив подвалы.
В лесу западнее Синельниково штурмовые подразделения группы «Северян» заняли две огневые точки ВСУ и продвинулись на 200 м.
ВСУ доукомплектовывают подразделения принудительно мобилизованными и проводит новые контратаки, но российская авиация и ТОСы продолжают наносить удары по выявленным позициям.
На участке фронта Меловое-Хатнее существенных изменений нет, ВСУ укрепляются, по их позициям работают авиация и ТОСы. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны поражали украинские позиции.
«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие российской группировки войск «Север» сообщили об успехах на Сумском направлении фронта в районе Юнаковки: несмотря на активацию противника, который пытается совершать контратаки, до освобождения поселения осталось немного.