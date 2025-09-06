Tекст: Ирма Каплан

«Штурмовые группы ВДВ с тяжелыми боями продолжают продвижение в Юнаковке, до полного освобождения населенного пункта остались считанные метры. Противник активизировался и усиливает давление на фланги. По нему работает российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

По их словам, за сутки ВСУ попытались реализовать четыре контратаки: две в районе Андреевки и по одной в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. В итоге российские бойцы уничтожили более 50% живой силы штурмовых групп ВСУ и две ББМ.

В Волчанске на Харьковском направлении штурмгруппы «Северян» отразили одну контратаку и продвинулись на левом берегу реки Волчья на 100 м, заняли одно техническое здание и закрепились. Также есть значительные продвижения в районе Тихого.

В лесу западнее Синельниково штурмовики продвинулись на 200 м и заняли опорный пункт и огневую позицию ВСУ.

«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» заметили, как возрастных солдат ВСУ переводят в штурмовики близ Сум. Кроме того, артиллерия группировки российских войск «Север» нарастила усилия по уничтожению позиций ВСУ на Сумском направлении.