Артиллерия «Северян» нарастила атаки по позициям ВСУ на Сумском направлении
Артиллерия группировки российских войск «Север» нарастила усилия по уничтожению позиций ВСУ на Сумском направлении.
«Артиллерия «Северян» наращивала усилия по уничтожению позиций ВСУ. По крупным скоплениям сил противника работала российская авиация. Штурмовые группы ВДВ продолжают освобождение Юнаковки. Враг активных действий не предпринимал и отсиживался в обороне», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
В Юнаковке российские военные продвинулись на 350 м и заняли четыре здания.
На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, российские беспилотники атаковали цели в районах Волфино и Нескучного в Сумской области.
На Харьковском направлении в Волчанске продолжаются ожесточенные бои, подразделения «Северян» продвигаются на левом берегу реки Волчья. В восточной части российские силы заняли одну позицию ВСУ и продвинулись на 200 м в лесном массиве. На левом берегу продвижение составило до 100 м.
В лесу у Синельниково отмечается продвижение российских штурмовых групп, которые заняли две огневые точки ВСУ, общее продвижение составило до 300 м.
На участке Меловое-Хатнее значимых изменений не произошло. На Липцовском направлении расчеты FPV-дронов выявляли и поражали огневые точки ВСУ, уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».
«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
