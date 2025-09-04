Tекст: Антон Антонов

«Артиллерия «Северян» наращивала усилия по уничтожению позиций ВСУ. По крупным скоплениям сил противника работала российская авиация. Штурмовые группы ВДВ продолжают освобождение Юнаковки. Враг активных действий не предпринимал и отсиживался в обороне», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В Юнаковке российские военные продвинулись на 350 м и заняли четыре здания.

На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, российские беспилотники атаковали цели в районах Волфино и Нескучного в Сумской области.

На Харьковском направлении в Волчанске продолжаются ожесточенные бои, подразделения «Северян» продвигаются на левом берегу реки Волчья. В восточной части российские силы заняли одну позицию ВСУ и продвинулись на 200 м в лесном массиве. На левом берегу продвижение составило до 100 м.

В лесу у Синельниково отмечается продвижение российских штурмовых групп, которые заняли две огневые точки ВСУ, общее продвижение составило до 300 м.

На участке Меловое-Хатнее значимых изменений не произошло. На Липцовском направлении расчеты FPV-дронов выявляли и поражали огневые точки ВСУ, уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

