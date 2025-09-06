В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.2 комментария
Макрон сообщил Моди о работе «коалиции желающих»
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с индийским премьером Нарендрой Моди итоги встречи участников так называемой «коалиции желающих», состоявшейся в Париже.
В ходе беседы Макрон ознакомил индийскую сторону с результатами работы, которую Франция провела на встрече с Владимиром Зеленским и партнерами по коалиции желающих, передает РИА «Новости».
Французский лидер подчеркнул продолжение взаимодействия с международными партнерами в рамках этой инициативы. Дополнительные детали о содержании переговоров и итогах встречи в Париже пока не разглашаются.
Ранее депутат украинской Рады Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что страны-участницы «коалиции желающих» разместят воинский контингент на украинской территории до окончания конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЕС пытаются найти новые источники пополнения личного состава для ВСУ.