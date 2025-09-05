Путин призвал никому не верить, а опираться на свой опыт и слушать специалистов

Путин заявил о необходимости доверять личному опыту и экспертам

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума подчеркнул, что верить никому нельзя, передает РИА «Новости».

Он посоветовал опираться на собственный опыт и при необходимости обращаться к мнению специалистов, если хочется глубоко разобраться в интересующем вопросе.

Путин отметил: «Верить никому нельзя, нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете, высказывают свою точку зрения, но обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует».

Такое заявление глава государства сделал в ответ на вопрос ведущей о том, как ориентироваться среди специалистов, оценивающих экономическую ситуацию в стране.

Во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.

В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.

Темой экономического развития Дальнего Востока России президент Владимир Путин сделает главную в своем выступлении на пленарной сессии форума.