Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Путин призвал никому не верить, а опираться на свой опыт и слушать специалистов
Путин заявил о необходимости доверять личному опыту и экспертам
На пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин высказал мнение о важности самостоятельного анализа и обращения к экспертам в сложных вопросах.
Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума подчеркнул, что верить никому нельзя, передает РИА «Новости».
Он посоветовал опираться на собственный опыт и при необходимости обращаться к мнению специалистов, если хочется глубоко разобраться в интересующем вопросе.
Путин отметил: «Верить никому нельзя, нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете, высказывают свою точку зрения, но обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует».
Такое заявление глава государства сделал в ответ на вопрос ведущей о том, как ориентироваться среди специалистов, оценивающих экономическую ситуацию в стране.
Во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.
В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.
Темой экономического развития Дальнего Востока России президент Владимир Путин сделает главную в своем выступлении на пленарной сессии форума.