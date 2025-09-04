В Турции решили продолжить поиски российского пловца Свечникова

Tекст: Ольга Иванова

Поисковые работы по обнаружению российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время соревнований в Босфоре, будут продолжены, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в командовании береговой охраны Турции. В операции задействованы пять катеров, вертолет, водолазы, а также оборудование с гидролокатором.

К поискам привлечены не только силы береговой охраны, но и сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и пожарной службы мэрии Стамбула. Несмотря на масштабную операцию, пока найти следы пловца не удалось.

В командовании подчеркнули, что решение о прекращении поисков не рассматривается. «Совместная поисково-спасательная операция ряда ведомств (по поиску пловца – ред.) будет продолжена», – заявили представители ведомства. О сроках завершения работ пока не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после происшествия с российским пловцом Николаем Свечниковым организаторы заплыва в Дарданеллах изменили правила и усилили безопасность, привлекли более 100 служб и ввели яркую экипировку для участников.

Спасательная операция по поиску Николая Свечникова, пропавшего при заплыве через Босфор, может распространиться и на Мраморное море. Российский спортсмен Николай Свечников во время массового заплыва в Босфоре отклонился от маршрута и плыл не в том направлении.