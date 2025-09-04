Google подал заявку на регистрацию Stax в Роспатенте

Google решил зарегистрировать в России название Stax для софта по тестированию LLM

Tекст: Денис Тельманов

Заявка на регистрацию товарного знака Stax в Роспатент поступила от Google 2 сентября 2025 года из США, сообщает ТАСС.

Регистрация проходит по двум классам МКТУ: № 9 и № 42. Под этими классами значится компьютерное программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для тестирования систем искусственного интеллекта, а также для оценки их функционирования.

На сайте Google указано, что Stax – это инструмент, созданный для тестирования и оценки языковых моделей (LLM) на базе индивидуальных критериев пользователей. Программа позволит анализировать эффективность работы ИИ и проводить сравнение различных языковых моделей по заданным параметрам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировой судья в Москве назначил Google штраф за несоблюдение требований российского законодательства в сфере интернет-деятельности иностранных фирм. МВД России заявило, что организованные преступные группы используют Google Meet для затруднения расследований и постоянного контакта с потенциальными потерпевшими. Таганский суд Москвы принял к рассмотрению пять административных дел против Google из-за отказа удалить запрещенную информацию, что может повлечь новые штрафы.