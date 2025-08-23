МВД сообщило о росте мошенничества через Google Meet

МВД: Мошенники массово используют Google Meet для обмана граждан

Tекст: Вера Басилая

Мошенники активно переходят на новые способы связи с гражданами, чтобы избежать блокировок и сохранить свои доходы, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

По данным МВД, организованные преступные группы используют кол-центры и базы данных, поэтому вынуждены быстро находить обходные каналы связи в случае ограничений доступа к привычным способам.

В последнее время наблюдается значительный рост – до 83% – количества мошеннических звонков с международных номеров через обычную сотовую связь. Одновременно злоумышленники тестируют альтернативные приложения для звонков, такие как FaceTime и мессенджер «Max», однако лидирующей платформой стал сервис Google Meet.

Главными причинами популярности Google Meet у мошенников эксперты называют сложность расследований, так как получить оперативную информацию от компании Google российским правоохранителям практически невозможно, и широкое распространение приложения. Приложение Google Meet установлено на большинстве смартфонов с Android, поэтому мошенникам не нужно уговаривать пользователя загрузить дополнительный софт, что повышает шансы на успех обмана.

Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений для сервиса Google Meet в России.

Мошеннические кол-центры начали использовать аренду аккаунтов Max у российских школьников и студентов за 10–15 долларов, применяя схему с WhatsApp.

МВД раскрыло способы, с помощью которых людей вовлекают в дропперство.