Мошенники начали использовать аренду аккаунтов Max

МВД: Мошенники арендовали аккаунты Max и WhatsApp у школьников и студентов
Мошеннические кол-центры начали использовать аренду аккаунтов Max у российских школьников и студентов за 10–15 долларов, применяя схему, ранее опробованную с WhatsApp, сообщили в МВД.
Мошенники все активнее используют развивающееся сообщество Max, арендуя аккаунты у обычных пользователей для осуществления своих схем, сообщается в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».
Аналогичная схема ранее применялась через мессенджер WhatsApp: за временное пользование аккаунтом гражданам России предлагают вознаграждение в размере 10–15 долларов. Как правило, на предложения откликаются школьники и студенты, для которых эта сумма кажется значительной.
Пока такие случаи остаются единичными, однако эксперты отмечают, что сценарии мошеннических операций практически идентичны. Главное отличие заключается в подходах платформ к борьбе с нарушениями: администрация Max оперативно реагирует на сигналы и блокирует злоумышленников, а для противодействия мошенникам в WhatsApp требуется блокировать конкретный абонентский номер.
Киберполиция подчеркивает, что не существует абсолютно защищенных цифровых сервисов. Однако важную роль играет позиция платформы – способность к открытому диалогу, быстрому реагированию и неравнодушному отношению к безопасности своих пользователей.
Ранее за июль в МАХ заблокировали более 10 тыс. номеров мошенников.
МВД показало пять уровней защиты аккаунтов.
МВД также раскрыло способы, которыми людей вовлекают в дропперство.