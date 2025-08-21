Мошенники начали использовать аренду аккаунтов Max

МВД: Мошенники арендовали аккаунты Max и WhatsApp у школьников и студентов

Tекст: Вера Басилая

Мошенники все активнее используют развивающееся сообщество Max, арендуя аккаунты у обычных пользователей для осуществления своих схем, сообщается в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Аналогичная схема ранее применялась через мессенджер WhatsApp: за временное пользование аккаунтом гражданам России предлагают вознаграждение в размере 10–15 долларов. Как правило, на предложения откликаются школьники и студенты, для которых эта сумма кажется значительной.

Пока такие случаи остаются единичными, однако эксперты отмечают, что сценарии мошеннических операций практически идентичны. Главное отличие заключается в подходах платформ к борьбе с нарушениями: администрация Max оперативно реагирует на сигналы и блокирует злоумышленников, а для противодействия мошенникам в WhatsApp требуется блокировать конкретный абонентский номер.

Киберполиция подчеркивает, что не существует абсолютно защищенных цифровых сервисов. Однако важную роль играет позиция платформы – способность к открытому диалогу, быстрому реагированию и неравнодушному отношению к безопасности своих пользователей.

Ранее за июль в МАХ заблокировали более 10 тыс. номеров мошенников.

