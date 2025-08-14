За июль в МАХ заблокировали более 10 тыс. номеров мошенников

Центр безопасности МАХ отвечает за работу с жалобами пользователей и предотвращение мошеннических действий. Его сотрудники работают в круглосуточном режиме, используя автоматизированные системы для анализа обращений, сообщили в разработчике приложения – компании VK.

В июле этого года были заблокированы более 10 тыс. телефонных номеров, связанных с мошенническими действиями. Злоумышленники чаще всего пытались представиться сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных сервисов.

Кроме того, специалисты центра удалили более 32 тыс. вредоносных и спам-документов до того, как они смогли нанести ущерб пользователям платформы.

Центр безопасности также передает информацию о мошенниках в Минцифры и навсегда блокирует аккаунты, замеченные в мошеннической активности. Разработчик указал, что приоритетом МАХ является безопасность пользователей, по этой причине ведется сотрудничество с российскими фирмами в области кибербезопасности для борьбы с недобросовестным поведением на платформе.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщал, что национальный мессенджер MAX получил все разрешения для интеграции с сервисом «Госуслуги».

До этого Сбер и VK приступили к по внедрению антифрод-технологий в MAX.